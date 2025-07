Unión por la Patria cruzó a Milei: "Menos impuestos para los poderosos, más motosierra para el pueblo"

El interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria (UxP) criticó el discurso del presidente Javier Milei en la Expo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el cual anunció una baja de retenciones, y aseguró que en el modelo económico del Gobierno "hay plata para los poderosos, pero no para los jubilados". "Los números de Milei no cierran. A la grave situación económica diaria debemos sumarle salarios y jubilaciones de hambre, comercios y fábricas quebradas y un endeudamiento externo récord. Cada día debemos más y se fugan más dólares del país. Ni la macro, ni la micro", sostuvo el interbloque en un comunicado.En este contexto, afirmó que "ahora el Presidente decidió transferir a los sectores de mayores ingresos los recursos que les niega a los más necesitados: hay plata para los poderosos, pero no hay plata para jubilados, ni docentes, ni médicos, ni investigadores, ni policías", enumeró. "Milei quiere poner a la Argentina de rodillas, y su modelo pretende vacas gordas y salarios flacos. Las familias argentinas no llegan a fin de mes, pero a Milei solo le preocupa que los más ricos ganen aún más. Menos impuestos para los poderosos, más motosierra para el pueblo", insistió.El interbloque de UxP denunció "las inconsistencias de un programa económico que ya fracasó, la decisión de gobernar permanentemente sin presupuesto, el crecimiento de la deuda con los organismos internacionales y con las provincias, la fuga de capitales, el deterioro de las economías regionales, la crisis en el Garrahan, el caso Libra y los grandes negociados que está haciendo" el gobierno de La Libertad Avanza. "El modelo económico de Milei ya entró en crisis y, como única solución, el Presidente acude desesperadamente al salvataje electoral de Washington", señaló. Agregó que, para lograrlo, el plan del Gobierno incluye "renunciar a Malvinas, entregar YPF y saquear nuestros recursos"."Al Presidente y su pequeño grupo no le basta con el FMI: ahora reclaman embajadores extranjeros, como Peter Lamelas, que sometan a las provincias argentinas y controlen el sistema de justicia, garantizando la arbitraria persecución sufrida por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", remarcó el comunicado. "Desde el Interbloque Unión por la Patria denunciamos las cipayas maniobras económicas y electorales del Gobierno, convocando a las fuerzas de la patria a resistir este nuevo embate. Es Patria o Milei", concluyó.