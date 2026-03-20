Denuncian que Kravetz impulsó una marcha por seguridad en Lanús desde su rol en la SIDE

Según pudo saber Política Argentina de fuentes al tanto de lo sucedido. la manifestación tuvo lugar el jueves en la puerta del Palacio municipal y reunió a no más de veinte personas. Según trascendió, una de las “vecinas autoconvocadas” que encabezó la convocatoria habría mantenido contacto directo con Diego Kravetz durante la jornada, enviándole mensajes, fotos y videos para reportar el desarrollo de la protesta.

El episodio generó cuestionamientos sobre el rol institucional del ex secretario de Seguridad de Lanús, quien actualmente se desempeña en el área de inteligencia del Estado. Sectores políticos evalúan la posibilidad de impulsar denuncias para determinar si hubo utilización indebida de funciones o recursos públicos en la organización de la protesta.La situación se enmarca además en la disputa política local. Kravetz, que fue candidato en 2023 y ya manifestó su intención de competir nuevamente por la intendencia en 2027, quedó en el centro de la escena tras una movilización que apuntó contra la gestión del actual jefe comunal, Julián Álvarez. Mientras tanto, se analizan los pasos a seguir en el plano administrativo y judicial