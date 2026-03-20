20.03.2026 / LANUS

Denuncian que Kravetz impulsó una marcha por seguridad en Lanús desde su rol en la SIDE

Una movilización con escasa convocatoria frente al Municipio desató una fuerte polémica política y podría derivar en presentaciones judiciales. El actual funcionario del área de inteligencia fue señalado por su presunta participación en la organización de la protesta contra la gestión local.




Según pudo saber Política Argentina de fuentes al tanto de lo sucedido. la manifestación tuvo lugar el jueves en la puerta del Palacio municipal y reunió a no más de veinte personas. Según trascendió, una de las “vecinas autoconvocadas” que encabezó la convocatoria habría mantenido contacto directo con Diego Kravetz durante la jornada, enviándole mensajes, fotos y videos para reportar el desarrollo de la protesta.

De acuerdo con esos intercambios, la organizadora le informó al funcionario su llegada al lugar con un mensaje en el que expresó: “Bueno, ya estoy acá”, al tiempo que se lamentó por la baja concurrencia, que atribuyó a que se trataba de “la primera vez”. La respuesta de Kravetz fue breve: “Muy bien”, habría contestado a través de WhatsApp.

El episodio generó cuestionamientos sobre el rol institucional del ex secretario de Seguridad de Lanús, quien actualmente se desempeña en el área de inteligencia del Estado. Sectores políticos evalúan la posibilidad de impulsar denuncias para determinar si hubo utilización indebida de funciones o recursos públicos en la organización de la protesta.



La situación se enmarca además en la disputa política local. Kravetz, que fue candidato en 2023 y ya manifestó su intención de competir nuevamente por la intendencia en 2027, quedó en el centro de la escena tras una movilización que apuntó contra la gestión del actual jefe comunal, Julián Álvarez. Mientras tanto, se analizan los pasos a seguir en el plano administrativo y judicial

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