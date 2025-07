Interna LLA: Francos reconoció que es "dificil" que se recomponga el vínculo entre Milei y Villarruel

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no pretende que renuncie la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque reconoció que "va a ser difícil" que vuelva a tener un vínculo con el presidente Javier Milei."Yo creo que hay diferencias políticas. El Presidente tiene algunos reclamos o diferencias hacia la vicepresidenta. Yo creo que eso va a ser difícil (que vuelvan a tener relación), porque ha habido una historia de ambos lados. Pero el Gobierno tiene otras personas que pueden generar esa relación", explicó Francos, en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24 "Yo tengo una relación con la vicepresidenta que me permite dialogar los temas que están en el Senado. Esa relación no se va a interrumpir", agregó el funcionario de Casa Rosada.Respecto del calificativo de "bruta traidora" empleado por Milei la semana pasada, Francos argumentó: "El Presidente la catalogó así en ese momento porque algunos dicen que existía la posibilidad de que ella, como había sido una sesión no convocada, podía no haberse sentado y no haber dado la posibilidad de que la sesión se hiciera"."Yo no creo que la vicepresidenta haya tenido la intención de perjudicar al Gobierno del que ella participa", sostuvo Francos, en referencia a la sesión en la que se aprobaron las leyes de aumento a las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.