Milei bate récord de renuncias, crecen las críticas internas y empieza a padecer a sus ex funcionarios

El gobierno de Javier Milei atraviesa un récord histórico de inestabilidad: en apenas 500 días, se fueron más de 140 funcionarios, lo que lo convierte en el presidente con más renuncias y despidos en su primer año y medio de gestión desde 1983. Según un informe del Observatorio de las Elites del CITRA y un relevamiento del consultor Pablo Salinas, las bajas equivalen a un desplazamiento cada cinco días y medio.

El Ministerio de Economía encabeza la lista de salidas, con más de 40 bajas, seguido por el Ministerio de Capital Humano y la Jefatura de Gabinete. En los últimos días, la cartera de Luis Caputo volvió a quedar en el centro de la tormenta con la renuncia de Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio; Marcos Ayerra, subsecretario de PyME; y Santiago Migone, subsecretario de Gestión Productiva. Aunque el Gobierno habló de “optimización de la estructura”, las salidas se suman a un patrón de desgaste permanente.La tensión interna se potenció con las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino a la cadena Al Jazeera. Desplazada en octubre, la economista dejó frases que hicieron ruido: frente a la consulta sobre el caso $LIBRA, sostuvo que no sabía si Milei era “corrupto o no muy inteligente” y, sobre su salud mental, respaldó la opinión del ex asesor Carlos Rodríguez, quien lo calificó de tener un “desequilibrio mental evidente”.Mondino también recordó que el propio Presidente llegó a llamar “traidores” e “imbéciles” a funcionarios de su ministerio. Sus dichos reflejan cómo la “motosierra” libertaria no solo apunta hacia afuera, sino que también corta dentro del propio gabinete, dejando al descubierto la fragilidad política y las internas feroces que atraviesan a la gestión.