El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

El Senado de los Estados Unidos confirmó este jueves a Peter Lamelas como embajador en la Argentina. El médico y empresario de origen cubano es amigo personal de Donald Trump y apoya a Javier Milei, a quien conoció en una cena en Mar-a-Lago. "¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina", publicó en la red social X la Embajada estadounidense. En julio de este año, Lamelas causó un enorme revuelo por una serie de declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en las que apuntó contra la soberanía argentina, la autonomía de de las provincias y se pronunció sobre la condena contra Cristina Kirchner. Allí, Lamelas dejó en evidencia el plan que tiene el país del norte para Argentina. "El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países", explicó. "Trabajaré para fortalecer la seguridad regional, la cooperación policial y el intercambio de inteligencia para combatir el narcotráfico y los delitos transnacionales", sostuvo respecto a su misión en el país.Es fundador y ex director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención médica primaria más grandes del estado de Florida. El servicio cuenta con más de 42 clínicas a su liderazgo. Su historial profesional también lo vio ser parte de la Junta Directiva de la Urgent Care Association of America y formó parte de la Junta de Medicina de Florida, nombrado por el ex gobernador Jeb Bush. En cuanto a su historia personal, Lamelas nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos de niño, junto con su familia, para huir del gobierno de Fidel Castro. En sus redes sociales se define como "cubano de nacimiento, americano por la gracia de dios". A lo largo de su vida, el médico refugiado narró en numerosas ocasiones como sus orígenes lo llevaron a valorar la "libertad" y desconfiar de los sistemas políticos que limitan las oportunidades individuales, algo que confluye naturalmente con la visión del mundo que tiene Milei. Lamelas llegará para reemplazar a Marc Stanley, funcionario designado por Joe Biden. El médico tendrá como objetivo afinar aún más las relaciones entre los gobiernos de Milei y Trump.