Euforia en la City por el supuesto Swap con EEUU pero persisten dudas sobre su alcance real: baja el Riesgo Pais



El mercado celebró versiones de un acuerdo de swap por u$s20.000 millones y la posibilidad de una recompra de deuda: acciones y bonos saltaron hasta 8% y el riesgo país se hundió por debajo de los 1.000 puntos. La euforia llegó después de la foto de Milei con Trump, mientras el dólar retrocedió en todas sus variantes.



Las pantallas bursatiles marcaron subas generalizadas. En renta fija, los globales y bonares treparon con fuerza: el Global 2046 avanzó 5,6%, el Global 2038 4,7%, el Bonar 2038 4,1% y el Bonar 2029 4,0%. Con ese impulso, el riesgo país se desplomó 10% hasta 917 puntos básicos, un nivel que el oficialismo buscó presentar como señal de “confianza” tras el encuentro de ayer en Nueva York entre Javier Milei y Donald Trump. En paralelo, el S&P Merval subió más de 3% y los ADR argentinos en Wall Street ganaron hasta más de 8%, con Grupo Financiero Galicia y Supervielle entre los destacados.

El entusiasmo se apoyó en un “respaldo” de Washington que el propio Gobierno difundió sin precisiones oficiales sobre condiciones, plazos ni contrapartidas. “Consideramos oportuno mantener las posiciones en bonos soberanos y acciones argentinas. De confirmarse un resultado político favorable en octubre —escenario que vemos con alta probabilidad— podría generarse un rally significativo hacia fin de año… el respaldo de Estados Unidos junto con un Milei fortalecido para avanzar en la aprobación de reformas, configuran un escenario potencialmente muy positivo”, señaló Matías Waitzer, socio en AT Inversiones, a Ámbito. 

Desde la city también apuntaron al guiño de Robert Bessent. “El post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado, con los bonos en dólares más de 5% ante el anuncio, reflejando que es más de lo que estaba priceado. Despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora - el anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026”, aportó Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero.

