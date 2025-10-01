Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada de cara a la recta final de campaña para octubre y en medio del escándalo con Espert

De cara a la recta final de la campaña para las elecciones del 26 de octubre y en medio de las denuncias que lo vinculan a José Luis Espert con un empresario acusado de narcotráfico, el presidente Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada.La reunión de Gabinete se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y duró cerca de dos horas. Además de la mayoría de los ministros, estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales, Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.Lo cierto es que esta no fue llamada de manera intempestiva sino que ya se estableció que se convocará todos los miércoles, un día después de las reuniones de mesa política nacional que Milei mantiene con su círculo chico de funcionarios en su despacho presidencial, donde se delinean las cuestiones más sensibles de la gestión política y electoral.En la cúpula de la Casa Rosada no prevén anuncios de magnitud. En el plano político consideran que ya están existiendo gestiones políticas con fotos como las del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diferentes gobernadores y representantes de la oposición. Las convocatorias de relevancia se prevén para después de las elecciones de octubre, ya que varios de estos actores políticos son competidores directos de La Libertad Avanza.En lo vinculado a lo económico, el Gobierno no pretende cambios en el plano cambiario pese a estar en la cuerda floja semanas anteriores. Sin embargo, estos son asuntos que responden a las determinaciones entre Milei y su equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo. Más allá de las especulaciones sobre qué pasará con las principales políticas, los anuncios (si los hubiera) en esta materia se guardan bajo estricto hermetismo. El único margen de anuncios de relevancia que está previsto por estos días son los que podrían suceder al momento de que Milei viaje a Estados Unidos para mantener una reunión bilateral con el presidente de ese país, Donald Trump.Con el comienzo de octubre, el Gobierno debe transitar las últimas tres semanas de campaña nacional en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre producto del resultado final. El oficialismo de La Libertad Avanza no está midiendo como lo hacía hasta hace algunos meses.Milei les pidió a sus ministros recuperar la impronta. En particular, estuvo el lunes en Tierra del Fuego y participará de una recorrida doble en Paraná, Entre Ríos; y en la provincia de Santa Fe, aún sin conocerse cuál será la ciudad a visitar. Aunque se había comunicado que se haría el viernes, estas actividades se trasladaron al sábado.