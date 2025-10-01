01.10.2025 / Economía

La recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que ingresaron $15,44 billones en el mes, con una suba nominal del 20% pero insuficiente frente a la inflación.




La recaudación tributaria de septiembre registró una contracción real cercana al 9%, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo detalló que los ingresos ascendieron a $15,44 billones, lo que significó un incremento del 20% en valores corrientes, aunque insuficiente para contrarrestar el impacto de la inflación.

La explicación oficial apuntó a la “alta base de comparación” que dejó septiembre del año pasado, cuando la recaudación se había expandido con fuerza.

El resultado refleja la dificultad del fisco para sostener los niveles de recursos en un contexto de actividad económica estancada y consumo retraído.

Entre los factores que incidieron en la caída de ingresos se destacó el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), cuyo vencimiento inicial del 75% por bienes no regularizados ya se completó.

Además, en 2023 se registró un ingreso extraordinario por la moratoria, mientras que en 2024 el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales se trasladó de junio a septiembre, lo que concentró y reacomodó los flujos tributarios.

No obstante, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que si se excluyera el ingreso extraordinario de Bienes Personales la recaudación habría bajado 2%. 

Lo más leído

1

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

2

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

3

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

4

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

5

Florencia Peña denunció que un libertario la amenaza con difundir un presunto video suyo con Alberto Fernández

Más notas de este tema

Efecto restricciones: el dólar blue quedó rezagado frente a los financieros y la brecha con el MEP tocó récord en 20 meses

01/10/2025 - DÓLAR

Efecto restricciones: el dólar blue quedó rezagado frente a los financieros y la brecha con el MEP tocó récord en 20 meses

Arranque malo: los ADRs y bonos se hunden en el inicio de octubre por la presión cambiaria

01/10/2025 - FINANZAS

Arranque malo: los ADRs y bonos se hunden en el inicio de octubre por la presión cambiaria

Tras meses de tolerar la venta de dólares, el BCRA restringió a las billeteras virtuales pero negó un nuevo cepo

01/10/2025 - ACLARACIÓN

Tras meses de tolerar la venta de dólares, el BCRA restringió a las billeteras virtuales pero negó un nuevo cepo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.