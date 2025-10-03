Intendentes de todo el país salieron a reclamarle a Javier Milei: "El rumbo económico debe cambiar"

Tras una asamblea, los jefes comunales nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) le exigieron a Javier Milei que “el rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza”. Mediante un comunicado formal divulgado este jueves, el organismo que nuclea a más de 500 intendentes de todo el país, se le pidió al Presidente que frene con “sus crueles medidas económicas” y también “cumpla con la Constitución, la división de Poderes y el federalismo”.“Exhortamos al Gobierno a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo que detenga las consecuencias sociales de sus políticas, que atentan directamente contra la subsistencia de los jubilados, el empleo y la dignidad de la mesa de las familias”, manifestaron desde la FAM, que preside Fernando Espinoza.La entidad alertó que la Argentina atraviesa una “catástrofe de enorme gravedad económica y social” y denunció que las consecuencias de esa crisis la está pagando el pueblo con “sacrificios insoportables”. “Mientras el pueblo hace sacrificios insoportables, Milei sigue beneficiando a los mismos de siempre: los más ricos, las corporaciones, el poder económico, los banqueros y las multinacionales”, enumera la declaración pública.Asimismo, la Federación da cuenta de un mayor ajuste de recursos para los municipios del país en el Presupuesto 2026 que, según considera, “no se discute colectivamente” sino que “se impone y consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades”. "Los recursos que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023”, detalla.Además, la FAM rechaza el ajuste a las universidades y el Hospital Garrahan mediante vetos que este mismo jueves fueron rechazados por el Congreso, al tiempo que dan cuenta del “abandono” por parte del Poder Ejecutivo de “la obra pública nacional, que afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y la seguridad de los municipios”.En este escenario, los intendentes señalan también que no puede haber democracia plena con la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que reiteran el pedido de una reunión con el jefe de Estado. “El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad”, remarca la FAM.