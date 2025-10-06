La palabra de Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert: "No nos dejemos correr"

El cimbronazo que sufrió la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la previsible renuncia de la cabeza de lista José Luis Espert por las denuncias de connivencia con el narcotráfico puso las luves sobre Diego Santilli quien encabezará la boleta de candidatos a diputados nacionales libertarios. Santilli, quien originalmente figuraba en el tercer puesto, será el primer postulante libertario en el distrito.Santilli tuiteó apenas se conoció la noticia del "paso al costado" del economista libertario: "El camino es duro, pero es correcto", dijo. Voy a dejar el alma para defender el rumbo" dijo Santilli, quien, junto a Christian Ritondo fue uno de los principales negociadores del PRO en el momento del armado de las listas de unidad con La Libertad Avanza,. Sebastián Pareja, el operador del oficialismo en esa negociación, fue el cuarto candidato en la lista.Diego César Santilli Inició su militancia en el PJ porteño, pero rápidamente pasó a ser parte de Compromiso por el Cambio, agrupación que fue la antesala del PRO. Durante su paso por el peronismo le tocó asumir una banca como Diputado de la Nación Argentina, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 9 de octubre de 2002-9 de diciembre de 2003.Ocupo cargos públicos en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2009 y 2013 fue Ministro de Ambiente y Espacio Público de CABA, durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2013 fue electo Senador Nacional por la CABA, aunque en diciembre de 2015 dejó la banca para asumir como Vicejefe de Gobierno porteño acompañando al flamante Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. A