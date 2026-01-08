08.01.2026 / Economía

La actividad económica tuvo una caída de casi 9% interanual en noviembre

En el anteúltimo mes del 2025, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Los detalles.




La producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual. El dato confirma la debilidad del sector, en un contexto de retracción generalizada de la actividad. 

Pese al retroceso, el acumulado de enero a noviembre de 2025 exhibió un incremento del 2,0% respecto de igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación previos. Sin embargo, la tendencia de corto plazo volvió a mostrar señales negativas.

En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial presentó en noviembre una caída del 0,6% en comparación con octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,1% mensual.

El informe del Indec señala que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas se observaron en “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, 17,9%.

También se destacaron los retrocesos en “Prendas de vestir, cuero y calzado” (17,6%), “Productos de metal” (18,6%), “Productos textiles” (36,7%) y “Productos de caucho y plástico” (12,5%). A su vez, se registraron caídas en “Sustancias y productos químicos” (3,4%), “Industrias metálicas básicas” (3,1%) y “Productos minerales no metálicos” (2,4%).

Entre los rubros con descensos más moderados aparecieron “Madera, papel, edición e impresión” (0,3%), “Otro equipo de transporte” (0,5%) y “Productos de tabaco” (5,6%). La única división que mostró una variación positiva interanual fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con una suba del 6,3%, que no alcanzó a compensar el retroceso general del sector manufacturero.











