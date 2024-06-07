Denuncian más despidos en el Garrahan y alertan por el impacto en áreas críticas del hospital

Trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron la rescisión de contratos de 70 técnicos y profesionales que cubrían guardias en sectores considerados críticos del principal centro pediátrico del país. Desde el gremio advirtieron que la medida afecta directamente la capacidad operativa del hospital y pone en riesgo la atención de los pacientes.Según informó el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, “las autoridades del Hospital rescindieron unilateralmente 70 contratos de suplentes de guardia sin día fijo”. Se trata de trabajadores que cumplían funciones en horarios vespertinos y nocturnos, momentos en los que no hay personal de planta suficiente para cubrir esas tareas.La decisión, explicó, ya generó consecuencias concretas en áreas sensibles. “La incertidumbre actual dejó descubiertas, por ejemplo, muchas guardias en el laboratorio de Microbiología. Esto implica que quedan muestras sin analizar por muchas horas, demorando decisiones clínicas de alto impacto, como determinar qué bacteria está afectando a un niño internado y qué medicación comenzar a administrar”, señaló.Los trabajadores afectados se desempeñaban en distintos sectores, entre ellos laboratorio, pediatría y kinesiología, bajo condiciones de precarización laboral. Lipcovich sostuvo que “a pesar de concurrir a cubrir guardias sistemática y regularmente, tenían un contrato anual sin derecho a enfermedad o vacaciones pagas”, situación que el gremio viene denunciando desde hace años.“En vez de regularizar esa situación, los funcionarios de Milei y Lugones rescinden todos los contratos y someten a trabajadores de la salud a la extorsión de transformarse en monotributistas o quedar en la calle”, afirmó.En ese marco, el dirigente sindical cuestionó duramente a las autoridades designadas en el hospital y advirtió que “tratan como basura a profesionales altamente calificados que garantizaron, por ejemplo, los resultados virológicos en plena pandemia y que hoy son imprescindibles para el diagnóstico del sarampión u otras patologías”. Para ATE, estas decisiones “achican la capacidad operativa del hospital y dañan deliberadamente la salud de las y los pacientes”.Lipcovich también denunció un intento de limitar la difusión de lo que ocurre puertas adentro del Garrahan. “Esta reforma laboral ‘de hecho’ se aplica con mecanismos dictatoriales”, afirmó, al tiempo que acusó a la conducción del hospital de imponer “la prohibición de difusión de sus actos de gestión, algo manifiestamente ilegal”, con el objetivo de “encubrir atropellos y la manipulación discrecional de los recursos hospitalarios”.Ante este escenario, desde ATE Garrahan anunciaron nuevas medidas de organización y protesta. Recordaron que durante el año pasado los trabajadores del hospital protagonizaron un extenso conflicto con asambleas, movilizaciones y paros que derivó en una recomposición salarial del 61%.“Nos vamos a organizar en asambleas para defender las condiciones de trabajo y la salud pública”, aseguró Lipcovich, y confirmó que el sector será convocante de una reunión pública en Parque Lezama el próximo 2 de febrero a las 17, en el marco del rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca tratar en el Senado.