Causa $LIBRA: Yanina Latorre, involucrada en la criptoestafa presidencial mediante chats con el asesor cripto Mauricio Novelli

En las últimas horas se difundieron capturas de chats de WhatsApp entre la panelista Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales por la periodista Fernanda Iglesias. Las conversaciones comenzaron a circular en redes sociales y programas televisivos en medio de la polémica por la promoción de ese activo digital y el debate sobre el rol que pudo haber tenido el presidente Javier Milei en su difusión.Según las capturas difundidas, en los mensajes el empresario propone realizar publicaciones promocionales en redes sociales a cambio de un pago. En uno de los primeros intercambios, Novelli le plantea avanzar con historias de Instagram para promocionar contenido. “Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes”, le escribe el empresario. La panelista responde que está de acuerdo y pregunta si se trataba de tres publicaciones distintas. “Son tres días distintos, son historias súper cortas”, explica Novelli en el chat.En otro tramo de la conversación, el empresario le sugiere que podría ganar dinero rápidamente registrándose en una plataforma de criptomonedas. “¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio”, le escribe.Latorre responde que podría hacerlo cuando regresara de un viaje y pide que le envíen el guion de las publicaciones. Novelli le contesta que se lo enviaría en breve y le indica también la cuenta que debía arrobar en las historias. En otro momento del intercambio, la panelista comenta que se encontraba en Estados Unidos y que regresaría a la Argentina recién meses después. En ese contexto, el empresario le envía un mensaje que luego generó repercusiones políticas. “Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo”, escribe Novelli. Ante ese mensaje, Latorre le pregunta si el motivo estaba relacionado con el presidente: “Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?”.El empresario responde que había hablado con el mandatario “recién” y que podían conversar más tarde con tranquilidad. Minutos después, ambos mantienen una llamada de audio que, según las capturas, duró cinco minutos y diez segundos. Horas más tarde, Novelli vuelve a enviarle a la panelista un enlace para registrarse en la plataforma Binance, acompañado por un breve mensaje: “Link para Binance. Que descansen”. Latorre responde con un simple “Gracias”.Las conversaciones se conocen en el marco de la investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA, que analiza la promoción del activo digital, posibles maniobras de instigación a la inversión y el papel de distintos actores políticos, empresariales y mediáticos en su difusión. La aparición de estos mensajes volvió a reavivar la polémica y sumó nuevos elementos al debate público sobre el caso.Los chats entre Novelli y Latorre que publicó Iglesias12:29 — Mau: hola yani como va?12:33 — Yani: Hola12:35 — Mau: como anda todo en miami?12:41 — Yani: Ahora en new york / Todo muy bien12:41 — Mau: tope. (respuesta a “Todo muy bien”)12:41 — Mau: me alegro mucho12:41 — Mau: te parece si avanzamos con las historias?12:41 — Mau: asi las liquidamos las 3 este mes.12:42 — Yani: Dale12:43 — Yani: Son las 3 jubtas o dias diferentes?12:44 — Mau: son 3 dias distintos / son historias super cortas12:44 — Mau: yo hoy te paso el guion. / estaria bueno meter 1 por semana / osea si podes esta semana genial12:45 — Yani: Perfecto / Mañana vuelvo / La hago el miercoles desde mañana / Ok? / Pasame el guion cdo puedas12:45 — Mau: sisi / yo en brvee te lo pasp / paso12:46 — Yani: Ok14:20 — Mau: Te queres ganar $5.000 en 5 minutos? Lo único que Renés que hacer es crearte una cuenta en binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, háblale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio. Apúrate que solo hay 20 cupos!!14:26 — Yani: Okkkkkk / Lo hago el miercoles / Ok? / No te pregunte mas, estoy colgada14:27 — Mau: Sisi perfecto / Esta semana juntos / Seguro mañana salga la transfer a usa14:31 — Mau: @influenzoficial es la cuenta a arrobar / Y en breve te paso el link a poner14:46 — Yani: Perfecto todo!17:00 — Mau: Yani vos volves para argentina o para Miami?17:27 — Yani: Para miami / Por? / Hasta febrero no vuelvo a arg17:52 — Mau: Recién vuelvo de casa rosada / Te quería llamar por algo / Avísame cuando tengas 2’17:52 — Yani: Bancame / Estoy en el meteo / Metro / Me hablo milei / El otro dia / Es por el?17:52 — Mau: Hablé con el recién / Ahí en casa / Dsps cuando puedas me avisas y charlamos un toque.17:52 — Yani: Te avisoo cdo salgo / Ok / En 10 te aviso17:57 — Yani: Ya estoy / Llamame si queres17:58 — Llamada de audio iniciada por Mau. Atendida. Duración: 5 minutos 10 segundos.21:22 — Mau: (reenvía link) https://accounts.binance.info/es/register?ref=754807856 / Link para binance / Que descansen23:37 — Yani: Graciassss