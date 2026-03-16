16.03.2026 / UNO POR UNO

Libra: qué diputados se alinearon para frenar la investigación parlamentaria del escándalo cripto

Con el caso nuevamente en agenda tras las revelaciones judiciales que confirman contactos entre Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, vuelve a cobrar relevancia la votación en Diputados que, el año pasado, expuso a los bloques que intentaron bloquear la comisión investigadora. La iniciativa finalmente avanzó, pero dejó al descubierto el respaldo político al oficialismo.






En aquella sesión, 93 legisladores votaron en contra de crear la comisión que debía analizar la promoción de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que había tenido una suba inicial y luego un desplome que generó fuertes pérdidas a pequeños inversores. El rechazo se concentró principalmente en La Libertad Avanza, el PRO y un sector significativo de la Unión Cívica Radical.

Entre los votos negativos se destacaron figuras del oficialismo como José Luis Espert, Bertie Benegas Lynch, Lilia Lemoine y Carolina Píparo, junto a aliados parlamentarios que defendieron la postura del Ejecutivo. Desde el PRO acompañaron dirigentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Luciano Laspina, mientras que en el radicalismo se pronunciaron en el mismo sentido referentes como Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz y Karina Banfi.

El contexto político cambió con el avance de la investigación judicial, que ahora cuenta con conversaciones incorporadas al expediente entre el Presidente y Novelli, así como intercambios de este último con la secretaria general de la Presidencia. Las nuevas pruebas reavivaron el debate sobre la responsabilidad política en el episodio y sobre el rol que tuvo el Congreso cuando se discutió la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

De este modo, aquella votación volvió a ser observada a la luz de los hechos posteriores. La comisión investigadora, que había sido resistida por el oficialismo y sus aliados, aparece hoy como un antecedente central en la discusión pública sobre transparencia, control institucional y las consecuencias del escándalo financiero que sacudió al gobierno libertario.

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