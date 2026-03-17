17.03.2026 / CAPITAL HUMANO

Becas Belgrano bajo la lupa: el Gobierno abre la inscripción con montos que pierden frente a la inflación



El Ministerio de Capital Humano habilitó la convocatoria 2026 del programa destinado a estudiantes de universidades públicas. El beneficio contempla 12 cuotas de $81.685 y apunta a carreras consideradas estratégicas.




La cartera que conduce Sandra Pettovello anunció la apertura de la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026, un programa orientado a fortalecer la formación en áreas clave para el desarrollo productivo. Según se informó, el plan alcanzará a estudiantes que cursan carreras vinculadas con energía, minería, tecnología y ciencias básicas.

El esquema prevé el otorgamiento de 36.000 cupos y establece un cronograma diferenciado para la renovación y las nuevas postulaciones. Quienes ya perciben la beca podrán gestionar la continuidad hasta el 20 de marzo, mientras que los aspirantes deberán completar el trámite online entre el 16 de marzo y el 3 de abril a través de la plataforma oficial.

Entre los requisitos, se solicita ser estudiante regular de una universidad pública, tener entre 17 y 30 años y contar con ingresos familiares que no superen seis salarios mínimos. Además, el reglamento actualizado excluye a quienes hayan finalizado una carrera de grado o se encuentren únicamente adeudando instancias finales.

El programa apunta a incentivar la formación en sectores con alta demanda laboral, con especial prioridad en energía e hidrocarburos, minería y geociencias, y logística e infraestructura. La iniciativa se presenta como una herramienta para sostener trayectorias educativas en un contexto económico complejo que impacta sobre el acceso y la permanencia en los estudios superiores.

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