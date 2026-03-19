Pese a las amenazas de Irán, el Gobierno enfatizó su "compromiso inquebrantable" con EEUU e Israel

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó a la Argentina por asumir el liderazgo de una alianza internacional en memoria del Holocausto, ocasión que el presidente Javier Milei aprovechó para ratificar su "compromiso inquebrantable" con Estados Unidos e Israel en pleno desarrollo del conflicto en Medio Oriente.A través de su cuenta oficial de X, el funcionario norteamericano expresó su entusiasmo y destacó "el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes". El empresario Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, estará al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), compuesta por 25 Estados miembros. "Gracias, secretario Rubio, por sus palabras y por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío. La Argentina asume la presidencia de la IHRA con la convicción inquebrantable de defender la verdad histórica, la memoria de las víctimas y la lucha frontal contra el antisemitismo y toda forma de totalitarismo", le respondió Milei."Porque cuando el mundo tolera el odio y el colectivismo criminal, la barbarie avanza. Y cuando las naciones libres levantan la voz, la civilización prevalece. Desde la Argentina vamos a dar esa batalla cultural sin miedo y con claridad moral. Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable", agregó. De esta manera, el líder libertario reafirmó el alineamiento con los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El mensaje se inscribe en la línea ideológica que sostiene desde el inicio de su gestión en política exterior, con foco en Washington y en la agenda vinculada a la memoria del Holocausto.Marco Rubio saludó a la Argentina a través de X por haber asumido la presidencia del organismo y señaló el contexto mundial, marcado por intentos de "distorsión y negación del Holocausto". En la Casa Rosada interpretan este gesto como una muestra de apoyo político de la administración de Donald Trump.Por su parte, la Cancillería confirmó que Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, estará al frente de la presidencia argentina de la IHRA en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La gestión buscará ampliar la presencia del organismo en América Latina y facilitar el acceso a archivos sobre el Holocausto. La IHRA reúne a 35 países miembros y ocho observadores, con el objetivo de promover la educación, investigación y preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní. Es la primera vez que un país sudamericano asume la conducción de esta organización.La presidencia argentina de la IHRA se desarrollará bajo el lema "Expandiendo las fronteras de la memoria", con conferencias, seminarios y plenarias en Buenos Aires. El Gobierno también impulsará la digitalización de documentos históricos para ampliar el acceso público y académico. La designación de Marcelo Mindlin recibió apoyo de la comunidad judía y de organismos internacionales. En el Ejecutivo señalan que este nuevo rol del país ocurre en un contexto de aumentos de casos de antisemitismo a nivel global y que el objetivo que tendrá el Ejecutivo será proyectar la agenda de memoria en América Latina.