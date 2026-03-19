19.03.2026 / SIN LÍMITES

Grave: la policía reprimió una protesta de personas con discapacidad en Plaza de Mayo

Efectivos de la Policía Federal empujaron a familiares y chicos que intentaban armar un gazebo frente a Casa Rosada, durante una manifestación en reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.



Integrantes del Foro por la Discapacidad convocaron a un acampe por tiempo indeterminado en Plaza de Mayo en reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno. En medio de la protesta, efectivos de la Policía Federal empujaron a familiares y chicos que intentaban armar un gazebo frente a Casa Rosada.

La medida de fuerza es una continuación del plan de lucha iniciado el pasado viernes 13. Según la denuncia del Foro, el Gobierno no ha brindado soluciones a la mora sostenida que mantienen organismos clave como PAMI e Incluir Salud, programa que presenta retrasos de varios meses en trámites de pago que nunca llegan a concretarse. Además, denuncian demoras en pagos a prestadores de servicios, una situación que afecta el funcionamiento de centros terapéuticos y la continuidad de tratamientos. 

En medio de las tensiones durante la mañana del miércoles, agentes de la Policía Federal empujó a una persona en silla de ruedas y rompió el gazebo que habían armado en defensa de la ley. 



MEDIDA DE FUERZA Y SERVICIOS AFECTADOS:

Durante las 48 horas de protesta, se verá afectada la atención en instituciones fundamentales de todo el país:

- Educación y Terapia: Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos.
- Logística: Transportistas especializados que trasladan a los beneficiarios.
- Salud: Prestadores que brindan servicios a pensionados no contributivos dependientes del Ministerio de Salud.

La comunidad de prestadores y familias exige una respuesta urgente del Gobierno Nacional que garantice el financiamiento del sistema. Advierten que, de no regularizarse los pagos, muchas instituciones se verán obligadas al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar costos operativos y salarios. "Desde el Foro Permanente reiteramos la urgencia de una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad", señalaron desde la entidad.

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