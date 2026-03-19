19.03.2026 / DENUNCIA

Pagano avanzó en su denuncia contra Manuel Adorni: "No declaró una casa de lujo en un country premium"

La diputada anunció que amplió su denuncia contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, pera sumar un nuevo escándalo en el Gobierno.



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no deja de ser blanco de escándalos, y mientras sigue sin poder explicar sus controversias, este miércoles la diputada Marcela Pagano sumó una nueva acusación, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito, por presuntamente no declarar una casa nueva. "Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", escribió Pagano en X, acompañando su publicación junto a una imagen de la vivienda.

La ampliación de la denuncia en su contra fue radicada en el Juzgado Federal N° 1 bajo el expediente CFP 1003/2026, y señala la presunta existencia de una vivienda de lujo en un exclusivo country que no figuraría en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

La investigación, que surge de un relevamiento de fuentes y registros dominiales, ubica la propiedad en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, de acuerdo con Página 12. Se trata de una vivienda de dos plantas, color gris verdoso, situada a metros del hoyo 17. Los datos que complican al funcionario indican que las expensas del lote 380 estarían a nombre de su pareja, Bettina Angeletti, un vínculo posesorio que omitieron informar; mientras que las propiedades en dicho predio oscilan entre los USD 129.000 y USD 249.000, cifras que contrastan con el patrimonio declarado por el vocero convertido en ministro.

El eje de la denuncia judicial resalta una inconsistencia aritmética entre los ingresos públicos de Adorni y su nivel de vida actual. La presentación destaca que el sueldo estatal resulta "manifiestamente insuficiente" para costear en simultáneo:
- El alquiler en un barrio privado de alta gama.
- La construcción de una casa propia de dos plantas.
- Viajes de lujo (incluyendo un vuelo privado de USD 10.000 y pasajes internacionales Premium).
- Gastos de tarjeta de crédito elevados.
- Todo esto, según la denuncia, ocurre mientras sus ahorros declarados en dólares se mantienen estáticos en USD 48.720, lo que sugeriría que el funcionario está financiando su ritmo de vida con fondos que no pasan por los registros oficiales.

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