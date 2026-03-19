Escándalo: en cuánto está valuada la casa de lujo que le descubrieron a Manuel Adorni en un country de lujo

Mientras el gobierno de Javier Milei dedica denodados, y hasta ahora infructuosos, esfuerzos para dejar atrás el escándalo que generaron los vuelos del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa en el avión presidencial a Nueva York y a Punta del Este en un jet privado, ahora se sumó una nueva denuncia. La diputada nacional, ex La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano, denunció que "el deslomado" Adorni posee una lujosa casa de dos plantas en un exclusivo barrio cerrado de Exaltación de la Cruz que no aparece en su declaración jurada.Pagano amplió ayer la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni y detalló que aportó "nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires) que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1, en el expediente CFP 1003/2026, caratulado “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”.En un comunicado dado a conocer este miércoles Pagano advirtió que, a partir de múltiples fuentes, pudo determinar que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, "habrían construido una vivienda propia de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz”.Se trata de una casa de dos plantas ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. De acuerdo con Pagano las casas en Country Indio Cuá tienen un valor de mercado que oscila entre los 129 mil y 249 mil dólares. Además se pagarían expensas que rondan el millón de pesos mensuales, dependiendo del metraje de la propiedad y su ubicación.De acuerdo con Pagano, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”. En la última declaración jurada de Adorni, correspondiente a 2024, figuran solo dos inmuebles: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de un departamento en La Plata.La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni destaca que los ingresos públicos del Jefe de Gabinete resultan “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en 10 mil dólares y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de 5 mil dólares— y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar y que ya son motivo de investigación, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación en 48.720 dólares durante dos años de función pública”.