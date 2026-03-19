Alerta en la mesa de los argentinos: cae el consumo y se encienden las señales de crisis en la producción

En su columna para Radio Con Vos, Naishtat sostuvo que “en los balances se miente mucho siempre vas a ver que se trata de reforzar el área de ganancias en manejando las cosas porque si no si dan pérdida los bancos inmediatamente dejan de prestar a las empresas suelen suelen ser muy mentirosos pero suelen ser mentirosos en el sentido de mostrar una realidad mejor de la que existe”. En ese marco, remarcó que la caída de las ventas impacta de lleno en la estructura financiera de las compañías.

La analista también se refirió al escenario internacional tras escuchar la conferencia del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. “Jeromen Powell el jefe de la Reserva Federal sabes que me dio una envidia ayer increíble el tipo destinó una hora y media con una dicción en inglés maravillosa se le entendía absolutamente todo lo que él decía una calma explicando los motivos de por qué mantenía la tasa de integrés”, expresó.Y agregó: “qué es lo que me impactó es que este equipo debe tener los mejores economistas del mundo dándole datos eh proyecciones imagínate para tomar la decisión encima con la presión de Trump y las palabras de parecían de una honestidad brutal no sé tenemos que ver la reacción de corto plazo cuánto dura la guerra estamos en medio de una incertidumbre”.