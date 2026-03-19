Macri defendió a los empresarios y volvió a marcar distancia con Milei: "Hay que cuidar al que invierte"

En el streaming previo al inicio del encuentro partidario, Macri planteó la necesidad de generar confianza y previsibilidad. “Hay que hablar, ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego, ser confiables, predecibles, estamos llenos de oportunidades”, afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de sostener un clima favorable para las inversiones.

El expresidente también relató una charla informal que mantuvo con Milei y utilizó la anécdota para cuestionar el aislamiento del poder. “Yo a Javier le explicaba en estas milanesas que iba a comer, que lamentablemente no fueron muy eficaces, le decía ‘cuidado que en este lugar, en esta caja de oro que es Olivos, uno empieza adquirir una dinámica que de golpe estás en una nube y es muy difícil entender lo que está pasando y es muy difícil tomar decisiones’”, sostuvo.Las declaraciones se produjeron en medio de tensiones crecientes dentro del espacio opositor y de críticas públicas del actual Gobierno hacia el rol de los empresarios. En ese contexto, Macri buscó posicionarse como una voz moderadora dentro del PRO, al tiempo que dejó en evidencia las diferencias estratégicas sobre la relación entre el Estado y el sector privado.