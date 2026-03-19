19.03.2026 / LANUS

El intendente Álvarez recorrió el avance de las obras del Plan de Pavimentación en Lanús Oeste


El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó este miércoles el avance de las obras de repavimentación que se ejecutan en la calle Juan Piñeiro entre E. del Valle Iberlucea y Dr. Arturo Melo, en Lanús Oeste, en el marco del Plan de Pavimentación 2026 - 2027 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses.




“En la primera etapa del Plan 2024-2025 hicimos 190 mil metros cuadrados de asfalto, lo que implicó 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En esta segunda etapa vamos a realizar más 200 mil metros cuadrados de asfalto en puntos centrales de nuestra ciudad, sobre todo en los espacios que lindan con hospitales, con salitas, con los bomberos y con las escuelas”, destacó Álvarez.

Durante la recorrida, el Jefe comunal dialogó con vecinos, vecinas y comerciantes sobre la importancia de estas tareas que contribuyen a optimizar la circulación vehicular, peatonal y brindar mayor seguridad vial, como así también escuchó sus aportes, reclamos e inquietudes para continuar con la transformación del distrito.

Esta etapa del Plan contempla la realización de un total de 74 intervenciones de carpeta asfáltica en la zona comprendida entre avenida Rivadavia, Brasil, Pje. Filibert, Int. Quindimil y Dip. M Pedrera. Además de su adicional llevado a cabo entre avenida Int. Quindimil, avenida Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo y Carlos Casares.

También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.

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