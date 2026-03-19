El intendente Álvarez recorrió el avance de las obras del Plan de Pavimentación en Lanús Oeste

“En la primera etapa del Plan 2024-2025 hicimos 190 mil metros cuadrados de asfalto, lo que implicó 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En esta segunda etapa vamos a realizar más 200 mil metros cuadrados de asfalto en puntos centrales de nuestra ciudad, sobre todo en los espacios que lindan con hospitales, con salitas, con los bomberos y con las escuelas”, destacó Álvarez.

Esta etapa del Plan contempla la realización de un total de 74 intervenciones de carpeta asfáltica en la zona comprendida entre avenida Rivadavia, Brasil, Pje. Filibert, Int. Quindimil y Dip. M Pedrera. Además de su adicional llevado a cabo entre avenida Int. Quindimil, avenida Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo y Carlos Casares.También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.