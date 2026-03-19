19.03.2026 / POLÉMICA

Tensión libertaria en el CCK: Karina Milei se irritó por los elogios de su hermano a Santiago Caputo



Un episodio de interna política quedó expuesto durante el acto que encabezó Javier Milei en el CCK para homenajear a Adam Smith. La disputa por los lugares en la primera fila dejó al descubierto el malestar entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, en medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo.



El Triangulo de Hierro sigue endeble parece. Según testigos del evento, la organización —que responde a la secretaria general de la Presidencia— no había reservado una butaca para Caputo en el sector principal. Sin embargo, el asesor se ubicó igualmente en ese espacio, ocupando la silla asignada a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. La escena generó sorpresa entre los presentes y evidenció la incomodidad del entorno presidencial.

El clima se tensó aún más cuando Milei decidió elogiar públicamente a su asesor durante el discurso. “Hay una frase que se la debo a Santi Caputo”, afirmó el mandatario, lo que provocó aplausos en el auditorio. La transmisión oficial mostró a Karina Milei observando la situación con gesto adusto, mientras otros funcionarios acompañaban la ovación.

El episodio se sumó a señales previas de frialdad hacia Caputo dentro de la estructura gubernamental. Desde la prensa oficial, que responde al armado político de Karina, difundieron numerosas imágenes del presidente junto a funcionarios y legisladores, pero prácticamente omitieron al asesor, quien apenas apareció de forma marginal en el registro fotográfico del acto.

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