19.03.2026 / PRINCIPIOS Y VALORES

Moreno agitó la interna: dijo que votaría a Villarruel "sin problemas"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió a generar polémica dentro del peronismo al afirmar que “votaría sin ningún problema” a Victoria Villarruel si fuera la candidata presidencial del movimiento. Las declaraciones reavivaron el debate interno en medio de las discusiones por el rumbo político y la estrategia electoral del justicialismo.





En contraposición, Moreno sostuvo que alunos dirigentes pertenecen al “progresismo” y lo definió como “lo mismo, conceptualmente, que Javier Milei”. No obstante, aclaró que en caso de que fuese el candidato del espacio lo acompañaría “por disciplina partidaria”.

El dirigente también relativizó las diferencias históricas con La Cámpora y buscó acercar posiciones dentro del movimiento. Afirmó que los militantes de la organización que conduce Máximo Kirchner “no son progresistas, de ninguna manera”, sino “pibes bien peronistas”, y atribuyó los enfrentamientos del pasado a etapas de formación política.

En relación con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Moreno señaló que la ve “muy bien” pese a su prisión domiciliaria y destacó que continúa conduciendo a “un sector importante del peronismo”. En ese sentido, planteó la necesidad de una confluencia interna al remarcar que “tenemos que encontrarnos todos”.

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