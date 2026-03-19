Moreno agitó la interna: dijo que votaría a Villarruel "sin problemas"

En contraposición, Moreno sostuvo que alunos dirigentes pertenecen al “progresismo” y lo definió como “lo mismo, conceptualmente, que Javier Milei”. No obstante, aclaró que en caso de que fuese el candidato del espacio lo acompañaría “por disciplina partidaria”.

En relación con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Moreno señaló que la ve “muy bien” pese a su prisión domiciliaria y destacó que continúa conduciendo a “un sector importante del peronismo”. En ese sentido, planteó la necesidad de una confluencia interna al remarcar que “tenemos que encontrarnos todos”.