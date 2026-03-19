Moreno agitó la interna: dijo que votaría a Villarruel "sin problemas"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió a generar polémica dentro del peronismo al afirmar que “votaría sin ningún problema” a Victoria Villarruel si fuera la candidata presidencial del movimiento. Las declaraciones reavivaron el debate interno en medio de las discusiones por el rumbo político y la estrategia electoral del justicialismo.
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