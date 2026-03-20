El escándalo sigue salpicando al Gobieno: el vuelo privado de Adorni a Punta del Este lo pagó la productora de su amigo

La productora de contenidos Imhouse SA, propiedad del periodista Marcelo Grandio, abonó el vuelo de ida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval. Según publicó Clarín, la transferencia bancaria a la firma Alpha Centuri alcanzó los $6.984.180, cifra equivalente a u$s4.830. El dato surge de la causa judicial que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.El traslado ocurrió el pasado 12 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando con destino a Laguna del Sauce. El fiscal Pollicita solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) los planes de vuelo de la aeronave Honda Jet, así como la documentación vinculada al regreso del 17 de febrero. Grandio, quien mantiene una amistad de quince años con el ministro coordinador, ofreció versiones contradictorias sobre el origen de los fondos ante la prensa luego de que se conociera el escándalo. El periodista afirmó: "Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía".La justicia también ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal aérea y pidió la trazabilidad del dinero utilizado para cancelar los servicios de taxi-aéreo. Además, la Dirección General de Aduanas deberá informar si existieron controles sobre los tripulantes y los valores declarados por los pasajeros durante el viaje.Grandio justificó la invitación al sostener que Adorni no se tomaba vacaciones desde hacía dos años y detalló que él solo cubrió una parte proporcional del costo total. Al respecto, el dueño de la productora explicó: “Él pagó sus 4 pasajes y pagó u$s3.600 y yo pagué u$s800 porque era mi parte”.La investigación puso el foco en la relación profesional del periodista con los medios públicos, dado que Imhouse SA genera contenidos para un programa en la TV Pública. Sobre su situación financiera, Grandio aclaró: “La TV Pública no me paga, la productora para la que trabajo tiene que conseguir una publicidad. Yo no vendí mucha publicidad, así que estoy trabajando gratis hace dos años”.El Ministerio Público Fiscal reclamó la desgrabación de todas las entrevistas brindadas por los involucrados desde que se conoció el video del embarque en San Fernando. El objetivo de la medida consiste en clarificar las inconsistencias entre los comprobantes bancarios de la empresa y los supuestos pagos en efectivo que el funcionario habría realizado a su amigo.