La motosierra avanza: advierten por despidos masivos en el Servicio Meteorológico

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), ATE, estudiantes de Ciencias de la Atmósfera (UBA) y trabajadores realizaron un "Paraguazo" este jueves para denunciar la "inminente reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)" que prepara el Gobierno y que abarcaría a un 20% del personal de planta del organismo.El CAM expresó su preocupación ante la crítica situación que atraviesa el SMN y advirtió que la posible reducción de personal (que según cálculos de ATE podría afectar a más de 200 trabajadores) "no solo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina".El CAM subrayó que en "un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía". Por lo tanto, los despidos representarían un "riesgo para la seguridad nacional".Reducir sus capacidades operativas reducidas derivaría en la falta de pronósticos confiables y disminuiría la posibilidad de anticipar inundaciones, tornados y tormentas extremas. Esto no solo pondría en peligro la seguridad los vuelos, que dependen de esta información, sino que implicaría un golpe para la economía: afectaría directamente al agro, la energía, el transporte y la minería.