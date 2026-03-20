20.03.2026 / AJUSTE Y DESPIDOS

La motosierra avanza: advierten por despidos masivos en el Servicio Meteorológico

El Centro Argentino de Meteorólogos, ATE y otros sectores se movilizaron para protestar contra el recorte que prepara el Gobierno y que podría afectar a más de 200 trabajadores. Alertan que el vaciamiento impactará en los vuelos, la economía y la confiabilidad de los pronósticos.


El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), ATE, estudiantes de Ciencias de la Atmósfera (UBA) y trabajadores realizaron un "Paraguazo" este jueves para denunciar la "inminente reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)" que prepara el Gobierno y que abarcaría a un 20% del personal de planta del organismo.

El CAM expresó su preocupación ante la crítica situación que atraviesa el SMN y advirtió que la posible reducción de personal (que según cálculos de ATE podría afectar a más de 200 trabajadores) "no solo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina".

El CAM subrayó que en "un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía". Por lo tanto, los despidos representarían un "riesgo para la seguridad nacional".

Reducir sus capacidades operativas reducidas derivaría en la falta de pronósticos confiables y disminuiría la posibilidad de anticipar inundaciones, tornados y tormentas extremas. Esto no solo pondría en peligro la seguridad los vuelos, que dependen de esta información, sino que implicaría un golpe para la economía: afectaría directamente al agro, la energía, el transporte y la minería.

Lo más leído

1

Rebelión judicial contra Milei: colegios de abogados buscan frenar la reforma laboral

2

"No podemos darnos el lujo de subir jubilaciones": el mensaje de Caputo para los jubilados

3

Irán amenazó a Argentina por las declaraciones de Javier Milei: "cruzó una línea roja" al referirse al conflicto

4

El criptogate de Milei: cómo la causa $LIBRA se convirtió en un escándalo internacional

5

"Manuel Adorni es un corrupto": ex diputada de LLA denunció que tiene gastos de tarjetas de crédito por casi $30.000.000

Más notas de este tema

Ya ni los chistes le funcionan: una encuesta marca una drástica caída en la imagen de Milei

20/03/2026 - ENCUESTA

Ya ni los chistes le funcionan: una encuesta marca una drástica caída en la imagen de Milei

Denuncian que Kravetz impulsó una marcha por seguridad en Lanús desde su rol en la SIDE

20/03/2026 - LANUS

Denuncian que Kravetz impulsó una marcha por seguridad en Lanús desde su rol en la SIDE

Crisis de empleo: mayor desocupación, precarización y caída de actividad

20/03/2026 - INFORME DEL CEPA

Crisis de empleo: mayor desocupación, precarización y caída de actividad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.