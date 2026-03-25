Reforma penal: Milei y Mahiques trabajan en la redacción de un nuevo Código

Entre los cambios que el Gobierno pretende impulsar se incluyen el endurecimiento de las escalas penales, la incorporación de nuevas figuras delictivas y una mayor centralidad en las víctimas dentro de los procesos judiciales, con la intención de reformular el funcionamiento del sistema y ampliar las herramientas a disposición de jueces y fiscales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei el Gobierno decidió retomar la reforma integral del sistema penal y avanzar en la redacción de un nuevo Código “a la altura de los desafíos actuales”, según detalló, iniciativa que se combinará con proyectos de corto plazo que serán enviados al Congreso para modificar penas y tipificaciones vigentes.Según explicó el funcionario a través de sus redes sociales, la estrategia oficial contempla un esquema escalonado que permita introducir modificaciones inmediatas mientras se trabaja en un texto más amplio, una tarea que el propio oficialismo había postergado meses atrás en medio de otras prioridades que tenía en agenda, como la reforma laboral.En esa línea, Mahiques mencionó que el proyecto contemplará delitos vinculados a estafas piramidales, la modalidad conocida como viuda negra, salideras y entraderas, motochorros, daño animal, uso de armas en cárceles y picadas ilegales, además de la posibilidad de agravar penas en casos de grooming, abuso sexual infantil, incumplimiento de deberes alimentarios y la actividad de trapitos.La reforma integral, que según trascendió podría superar los 900 artículos, había quedado relegada a comienzos de año debido a la falta de acuerdos técnicos y políticos para su redacción y tratamiento parlamentario, en un contexto en el que la Casa Rosada priorizó otras iniciativas económicas y laborales para ordenar la agenda del Congreso.Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia a principios de marzo, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno volvió a colocar la cuestión penal entre sus prioridades y retomó un debate que había quedado en pausa, en línea con la postura del funcionario de promover una Justicia “independiente, ágil y moderna en sus herramientas”.