Acorralado por la polémica de los viajes y los privilegios, Adorni retoma las conferencias

El jefe de Gabinete,, reaparecerá públicamente este miércoles a las 11 en Casa Rosada con una conferencia de prensa en la que intentará recuperar su actividad tras las denuncias por los viajes realizados junto a su familia y el uso de aeronaves privadas mientras que, en paralelo, avanza una investigación judicial.La exposición ante los periodistas acreditados se produce después de varios días sin declaraciones públicas y en un contexto marcado por la difusión de imágenes y datos sobre sus traslados a Estados Unidos y Punta del Este, episodios que desataron pedidos de explicaciones, desmejoraron su imagen pública y abrieron dos expedientes judiciales que hoy están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.colocaron al funcionario en el centro de la escena pública y reavivaron disputas dentro del oficialismo, donde distintos sectores atribuyen la filtración de información a las internas que atraviesan al espacio.En paralelo, la Justicia dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas vinculadas al financiamiento de los vuelos privados utilizados por el funcionario, además de solicitar registros de cámaras del aeropuerto de San Fernando,Mientras tanto, desde la Casa Rosada organizaron una serie de reuniones del jefe de Gabinete con ministros y referentes del oficialismo, con el objetivo de reposicionarlo en la agenda pública y desactivar versiones sobre su eventual salida, que circularon en las últimas semanas en medio de las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.En ese marco, Adorni tiene previsto reunirse con los titulares de Economía, Justicia, Seguridad, Capital Humano y Desregulación, además de participar en un acto oficial junto al presidente Javier Milei, movimientos que en el entorno presidencial interpretan como una señal de respaldo político luego de que tanto el mandatario como la secretaria general Karina Milei salieran públicamente en su defensa.Afectado por los señalamientos y entre rumores de renuncia, la conferencia de prensa de este miércoles, la cual se desarrollará bajo marcadas pautas; será la primera oportunidad en la que Adorni responderá preguntas desde que estalló la polémica.