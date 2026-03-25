Hidrovía en disputa: denuncias cruzadas entre empresas belgas agitan una licitación clave

La empresa Jan de Nul presentó una impugnación contra su competidora DEME y la acusó de incurrir en prácticas “anticompetitivas” dentro del proceso. Entre los cuestionamientos, señaló presuntas irregularidades en la oferta económica y técnica, además de advertir sobre supuestos vínculos de colusión con otros actores del sector del dragado marítimo. La presentación generó fuerte revuelo en el mercado y encendió alertas sobre la transparencia del concurso.

En los pasillos oficiales, la disputa empresarial se mezcla con especulaciones políticas. Mientras algunos sectores del Gobierno ven con buenos ojos la continuidad del operador actual por su experiencia acumulada en la vía navegable, otros funcionarios observan con interés la propuesta de DEME. La definición quedó en manos de las autoridades del área de Puertos y Vías Navegables, que buscan cerrar el proceso antes de mayo.La Hidrovía, considerada una arteria estratégica para la exportación de la producción argentina, volvió así al centro del escenario económico y político. La escalada de denuncias entre compañías extranjeras dejó al descubierto la magnitud de los intereses en juego y anticipa una resolución cargada de tensiones, en un contexto donde el Gobierno necesita mostrar señales de transparencia y previsibilidad.