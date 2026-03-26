El Gobierno apura el proceso de la privatización de la empresa Intercargo

El ministro Luis Caputo anunció que el Gobierno presentará en las próximas horas las bases para privatizar Intercargo, la firma prestadora de servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión pretende generar mayor eficiencia operativa y una parte de los ingresos por la venta estará destinada a la compra de armamentos y equipamiento militar, según Manuel Adorni."Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país", informó "Toto" Caputo en la red X. El ministro destacó que la medida forma parte de una transformación profunda del mercado aerocomercial actual. Según el jefe de la cartera económica, este movimiento permitirá incorporar nuevos prestadores para "generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios". El plan de la administración libertaria incluye la desregulación de la actividad y las autoridades esperan que la participación privada optimice los recursos en las terminales.La privatización de la entidad se llevará a cabo con la empresa en pleno funcionamiento operativo en las sedes aeroportuarias y conservará sus contratos, licencias y operaciones vigentes con proveedores. El proceso implica la transferencia total de la compañía y la desvinculación completa del Estado Nacional como accionista único. Caputo aseguró que, con la venta del paquete accionario, "reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras". El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo principal reside en promover la libertad económica y resaltó la importancia de generar condiciones para la inversión.Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el 10% de los ingresos por la privatización reforzarán la compra de recursos armamentísticos y equipos para las fuerzas armadas. El portavoz presidencial explicó que buscan construir una defensa sólida y "promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar". El anuncio sigue la línea general del Poder Ejecutivo para reducir el gasto público en empresas que consideran deficitarias y, en este caso, redirige los fondos obtenidos hacia áreas "estratégicas" como la seguridad y la defensa nacional. En tanto, los detalles técnicos de la licitación se conocerán durante la jornada de este jueves.