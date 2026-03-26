Avanza la motosierra sobre la ciencia y el Gobierno modifica la estructura del Malbrán

El gobierno de Javier Milei acelera la motosierra y descargó ahora toda la potencia de su ajuste una vez más en el área de Salud. Así quedó plasmado en el Decreto 192/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su ministro de Salud, Mario Lugones, en el que se consagra el ajuste sobre la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) que funciona bajo la órbita del ministerio de Salud de la Nación. La polémica medida incluye la eliminación de distintas dependencias técnicas y la fusión de otras.En esa línea Milei eliminó por decreto, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, fusionó el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, mientras que el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos se integrará con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos.Para justificar este nuevo ajuste en Salud, el gobierno libertario aseguró que se enmarca en el proceso que comenzó al inicio de su “gestión destinada a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una administración eficiente de los recursos disponibles”. En el decreto el Gobierno advierte que la concentración de funciones es supuestamente una estrategia para “valorizar las acciones del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos”, permitiendo que el control de calidad recaiga sobre el Instituto Nacional de Producción de Biológicos y optimizando las capacidades técnicas y operativas.El decreto señala además que las funciones, el personal y los bienes de los centros afectados serán reasignados conforme a la nueva estructura. La disolución y fusión de estos organismos técnicos representa un cambio relevante en la gestión e investigación en salud pública dentro de la estructura estatal nacional consolidando menos sedes físicas y administrativas, al mismo tiempo que redistribuye tareas y responsabilidades entre los institutos restantes.