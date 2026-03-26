Federico Furiase negó la crisis económica: No creo que haya mucha gente que esté peor

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró no creer “que haya mucha gente que esté peor” en un contexto en el que el consumo volvió a arrojar números en rojo. En su lugar, consideró que “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo” y anticipó una caída de la inflación.En declaraciones televisivas, el funcionario minimizó las advertencias de empresarios y comerciantes sobre una caída en las ventas y consideró que esas señales responden a casos aislados al señalar que “son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”.Furiase sostuvo que los indicadores macroeconómicos reflejan una mejora general de la actividad y aseguró que “el PBI creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles récord, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrodomésticos o se hacen viajes”, lo que, según explicó, está asociado a una recuperación del crédito que “apuntala el consumo de durables”.Sin embargo, los números disponibles no muestran señales claras de recuperación en el corto plazo y continúan reflejando un nivel de consumo por debajo de los registros previos al cambio de gobierno,En relación con la evolución de los precios, el secretario de Finanzas reconoció que marzo volverá a mostrar una inflación elevada por factores estacionales, como los aumentos en combustibles, educación, tarifas y alimentos, aunque aseguró que a partir de los meses siguientes se registrará una desaceleración significativa.En ese sentido, insistió en que la estabilización macroeconómica ya se está trasladando al bolsillo de la población y afirmó que “eso se refleja en el bolsillo de la gente por la baja de la inflación”, al tiempo que remarcó que el crédito al sector privado “se duplicó a familias y empresas”.Finalmente, el funcionario sostuvo que los resultados políticos también reflejan una mejora en la percepción económica al plantear que no hubiese habido "una elección de medio término con 40% si a todo el mundo le va mal”.