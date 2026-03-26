En una semana cargada de tensiones para el Gobierno, Milei pasó 24 horas en X discutiendo con usuarios opositores

En medio de una semana cargada de tensiones económicas y conflictos diplomáticos, el presidente Javier Milei protagonizó este miércoles una extensa e intensa jornada de cruces en la red social X (anteriormente Twitter). La actividad del mandatario, centrada en responder de forma personalizada a usuarios que cuestionaron su gestión o sus planteos históricos, coincide con la aparición de recientes estudios de opinión pública que señalan un paulatino retroceso en su imagen positiva. Se sabe que el libertario tiene cierta afición a las redes sociales, donde tuitea y retuitea casi de forma constante. Algo a lo que este miércoles le sumó respuestas directas a usuarios, muchas de ellas en térmicos un tanto agresivos.La jornada comenzó con una publicación de Milei titulada "TEST PARA DETECTAR IDIOTAS", en la cual propuso un análisis sobre la crisis económica de los años 70 en Argentina. En su mensaje, el Presidente repasó las políticas de control de precios y déficit fiscal del peronismo que derivaron en el "Rodrigazo", lanzando una pregunta provocadora a sus seguidores: "Desde tu punto de vista, ¿quién es el responsable del desastre?". Lo que comenzó como un posteo de revisión histórica derivó rápidamente en un intercambio de alta hostilidad cuando diversos usuarios señalaron que el mandatario debería enfocarse en los problemas actuales del país en lugar de debatir sobre el pasado.Lejos de ignorar las críticas, Milei dedicó gran parte del día a contestar de manera directa, utilizando un tono que muchos analistas consideran inusual para la investidura presidencial. Algunas de sus intervenciones más llamativas incluyeron:- Sobre su agenda internacional: Ante cuestionamientos por sus viajes, respondió: "Si te parece poco tener una reunión con un Presidente y un Primer Ministro... el problema no es mío sino tu falta de perspectiva. Seguí participando".- Ironías sobre el futuro: A un usuario que lo comparó con gestiones anteriores, le sugirió usar un "DeLorean" para viajar 50 años al futuro: "Contame quién dicen que fue el mejor gobierno de la historia... Besito en la frente".- Ataques intelectuales: En uno de sus cruces más duros, acusó a un seguidor de tener un "déficit de IQ severo" por no responder a su consigna inicial, cerrando el mensaje con un tajante "¡CIAO!".Esta hiperactividad digital se da en un contexto político delicado. Diversos consultores han comenzado a registrar una caída en los niveles de aprobación del Gobierno, vinculada principalmente al impacto del ajuste económico y la persistente inflación. Para la oposición, el hecho de que el Presidente pase horas debatiendo en redes sociales mientras el país enfrenta desafíos estructurales es una señal de "desconexión" con la realidad cotidiana de los ciudadanos.