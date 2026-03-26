El día que Manuel Adorni utilizó por primera vez el verbo "deslomar" y vanalizó el reclamo por Malvinas

De acuerdo a una nota publicada por Perfil en 2023, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había generado controversia por una serie de mensajes en los que cuestionaba el rol del Estado, relativizaba políticas sociales y utilizaba ironías sobre temas sensibles como la dictadura y el reclamo de soberanía por Malvinas. Entre esos posteos, se destaca para mal la definición que realizó sobre el término “facho”, donde afirmaba: “Facho: dícese de aquél que se desloma trabajando pretendiendo que no se le den planes sociales ni a piqueteros, ni a extranjeros, ni a vagos. También pretende que un empleado público no cobre más que él. Además quiere que los policías tengan más poder que los delincuentes. Fin”.

En el mismo recorrido por su archivo digital aparece otra intervención donde relativizó la magnitud del terrorismo de Estado con una ironía que mezcla memoria y cotización. “Estos si son 30.000. Fin.”, escribió junto a la imagen de un billete de cien dólares. Una frase breve, seca, casi administrativa, como si el pasado pudiera medirse en moneda extranjera.También dejó registro de su mirada sobre la cuestión Malvinas en un mensaje donde comparó ingresos y empleo entre las islas y la Argentina. “Las Islas Malvinas tienen el PBI per cápita más alto del mundo, el sueldo mínimo es 30 veces mayor al argentino (unos 3.000 USD mensuales) y además tienen pleno empleo. Con trabajo e inversión han hecho de las islas una gran fuente generadora de riquezas. Acá nosotros, Argentina.”, expresó.