El consumo sigue sin recuperarse: en febrero cayó otra vez y consolida la retracción desde la llegada de Milei

El consumo en la era Milei lleva varios meses de retracción y no emite señales de mejora. En febrero volvió a registrar una caída interanual en los principales canales de venta, lo que confirma que la leve recuperación observada en algunos meses de 2025 no logró consolidarse y que. El informe también advierte que, comparado con enero de 2023, el volumen de ventas actual se ubica en apenas el 83,8%, lo que refleja una contracción acumulada significativa en los hábitos de compra.La retracción se observa en casi todas las categorías relevadas, con caídas especialmente marcadas en bebidas sin alcohol, productos impulsivos y artículos de higiene y cosmética. Sin embargo,En paralelo, los datos de Scentia muestran que, aunque las ventas en pesos continúan creciendo por efecto de la inflación, ese aumento no alcanza a compensar la reducción en las cantidades vendidas. Este desfasaje entre precios y volumen es una señal típica de contextos recesivos, en los que el consumo se sostiene nominalmente pero se debilita en términos reales.En paralelo, los datos muestran que, aunque la inflación comenzó a desacelerarse respecto de los picos registrados en 2024,Las ventas en pesos siguen creciendo por efecto de los precios, pero el volumen vendido cae, lo que evidencia que la mejora en los indicadores nominales no se traduce en una recuperación real del consumo.