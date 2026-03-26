Loteos, guita y rosca: Caputo y Bausili acomodan piezas propias en el Central y Economía

El Ejecutivo nacional designó al economista Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central de la República Argentina, en reemplazo de Federico Furiase, quien dejó el cargo para asumir funciones en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. La decisión se formalizó a través de decretos publicados en el Boletín Oficial y comenzó a regir durante el mes en curso, aunque la incorporación en la autoridad monetaria deberá contar con acuerdo del Senado.

En paralelo, el Ministerio de Economía sumó nuevos funcionarios en áreas sensibles para la política productiva y energética. Esteban Javier Fernández Medrano fue nombrado subsecretario de Análisis y Modelación Económica, mientras que Daniela Verónica Ramos asumió al frente de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento.También se oficializaron cambios en el sector energético, donde Horacio Federico Veller quedó a cargo de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Antonio Milanese fue designado subsecretario de Eficiencia e Información Energética. Los movimientos reflejaron un reordenamiento interno del equipo económico en un contexto de incertidumbre sobre el impacto de las medidas oficiales en la actividad y el empleo.