26.03.2026 / Política

Bullrich se reunió por primera vez con Adorni tras el escándalo y publicó un tibio mensaje de apoyo

El encuentro se dio en Casa Rosada luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. Sobre qué hablaron.




La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que el Gobierno presentará pronto un nuevo paquete de leyes ante el Congreso.

Desde sus redes sociales, ratificó lo que el funcionario libertario informó ayer, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, acerca de las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, la "protección" del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, aseguró la legisladora a través de sus redes sociales junto a una imagen en la que se la ve reunida con Adorni.



El encuentro de hoy en Casa Rosada fue el primero que tuvieron ambos funcionarios, luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, entre los dos se desataron tensiones una vez que los viajes del jefe de Gabinete se instalaron en la agenda pública. Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

Un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al ministro caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay; en concreto responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún depende del Ministerio de Seguridad.

En la Cámara Alta, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.



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