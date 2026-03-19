25.03.2026 / EN REDES

"Operetas de la política": Milei defendió a Manuel Adorni tras la polémica conferencia de prensa

El Presidente respaldó públicamente al Jefe de Gabinete en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, luego de su primera aparición oficial en la que evitó dar precisiones sobre su patrimonio.




Luego de la conferencia de prensa en la que Manuel Adorni intentó desactivar las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en defensa del Jefe de Gabinete.

"La ignorancia es atrevida...", escribió el mandatario a través de sus redes sociales, en línea con el discurso oficial que busca desacreditar las denuncias.

Y sumó: "Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...".



El posteo llegó pocas horas después de que Adorni enfrentara a la prensa desde Casa Rosada, en una aparición marcada por las preguntas sobre su situación patrimonial tras conocerse que su esposa integró una comitiva oficial en un viaje a Nueva York, las denuncias en su contra por el viaje realizado junto a su familia en un avión privado con destino a Punta del Este y la casa que habría adquirido en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La conferencia contó con una fuerte señal política de respaldo. Acompañaron a Adorni varios funcionarios de peso, entre ellos Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger y Mario Lugones.

También estuvieron presentes Santiago Caputo, Martín Menem, María Ibarzabal, Ignacio Devitt y Nahuel Sotelo, en una puesta en escena que buscó mostrar cohesión interna frente a las denuncias.




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