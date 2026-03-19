"Operetas de la política": Milei defendió a Manuel Adorni tras la polémica conferencia de prensa

El Presidente respaldó públicamente al Jefe de Gabinete en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, luego de su primera aparición oficial en la que evitó dar precisiones sobre su patrimonio.
La ignorancia es atrevida...— Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026
Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...
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