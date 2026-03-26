Señales de estancamiento: la actividad económica repunta únicamente en sectores que no generan empleo

la industria cayó 2,6% en comparación con enero del año pasado y el comercio retrocedió 3,2%, acumulando entre ambos una contribución negativa al nivel general de actividad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad económica registró en enero un crecimiento interanual del 1,9% y un avance del 0,4% respecto de diciembre en términos desestacionalizados, cifras que demuestran una leve recuperación pero que también evidencian queDe acuerdo con el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), el sector que más traccionó la mejora fue el, que exhibió un salto del 25% interanual y explicó por sí solo más de un punto porcentual del crecimiento total, seguido por lay la, actividades que, aunque dinámicas,En contraste, los sectores con mayor incidencia en el mercado laboral mostraron un desempeño negativo:La construcción, otro de los motores tradicionales del empleo, apenas avanzó 0,5% interanual y todavía se mantiene muy por debajo de los niveles previos al fuerte ajuste en la obra pública, mientras que el rubro electricidad, gas y agua registró una caída del 3%, cortando una racha de cuatro meses consecutivos en alza.El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en redes sociales que la economía “registró un nuevo máximo histórico” tras el dato mensual, aunque las cifras también reflejan una desaceleración respecto de los crecimientos interanuales más elevados observados durante la primera mitad del año pasado, cuando la comparación se realizaba contra los meses más críticos del ajuste inicial.En este contexto, la evolución desigual entre sectores se combina con otros indicadores recientes, como el aumento de la desocupación y el retroceso del salario real y del consumo masivo, que sugieren que la mejora en la actividad aún no logra trasladarse de manera homogénea al conjunto de la economía.