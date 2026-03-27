Cristina Kirchner celebró el fallo y reivindicó la expropiación de YPF como un acto soberano

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó la expropiación de YPF tras el fallo favorable de la justicia estadounidense y sostuvo que el proceso se llevó adelante “conforme a derecho”. En un extenso mensaje, remarcó que la Constitución Nacional prevalece por sobre cualquier estatuto societario, en una clara defensa de la soberanía jurídica del país.

Desde su mirada jurídica, subrayó que “las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”. En esa línea, aseguró que el respaldo de distintas administraciones de Estados Unidos a la postura argentina refuerza la legitimidad de la expropiación.Cristina Kirchner también puso el foco en las consecuencias económicas de la medida adoptada en 2012. Señaló que la recuperación de la petrolera fue una decisión estratégica que permitió impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y alcanzar un superávit energético. “Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, afirmó.El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió decisiones previas y exculpó a YPF en el proceso de estatización. Sin embargo, el litigio aún no está cerrado, ya que las partes podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, en lo que podría ser el último capítulo de una causa de alto impacto político y económico.