Kicillof le respondió a Milei y defendió la expropiación de YPF como una decisión soberana

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del presidente Javier Milei tras el fallo de la justicia estadounidense por la expropiación de YPF y defendió la decisión tomada en 2012. “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, sostuvo.

Kicillof calificó la estatización de la petrolera como una medida “estratégica” orientada a recuperar la soberanía energética, en un contexto en el que el país buscaba revertir la caída en la producción y el autoabastecimiento. En esa línea, volvió a defender el rol del Estado en sectores clave de la economía.El mandatario bonaerense también apuntó contra el posicionamiento del Gobierno nacional frente al litigio, al considerar que las críticas de Milei no estaban dirigidas a su figura personal, sino a una política pública que priorizó los intereses nacionales por sobre los de los fondos litigantes.Si bien el fallo significó un avance para la Argentina, Kicillof advirtió que el proceso judicial aún no está cerrado. Señaló que existe la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que abriría una nueva etapa en una disputa de fuerte impacto político y económico.