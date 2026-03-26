27.03.2026 / FINANZAS

Euforia selectiva en el mercado: YPF se dispara tras el fallo y empuja al Merval, pero sube el riesgo país



El mercado celebró la decisión de la justicia estadounidense con subas en acciones energéticas, aunque la renta fija volvió a mostrar debilidad. La jornada también estuvo atravesada por la licitación de deuda del Gobierno.




Las acciones de YPF encabezaron las subas del mercado local tras el fallo favorable a la Argentina en Estados Unidos y treparon hasta 6,6%, impulsando al índice S&P Merval. El panel líder avanzó 2% en pesos, mientras que en su versión en dólares registró una suba más moderada, en una jornada atravesada por el optimismo selectivo de los inversores.

El rally de la petrolera se dio en un contexto donde otras empresas energéticas también acompañaron la tendencia alcista, con subas destacadas en Edenor y Transportadora de Gas del Sur. En paralelo, los ADRs argentinos en Wall Street mostraron comportamiento mixto, con YPF liderando las ganancias, aunque algunas firmas como Telecom e IRSA operaron en terreno negativo.

Sin embargo, el entusiasmo del equity no logró trasladarse a la renta fija. Los bonos soberanos volvieron a caer hasta 1% en la plaza local, con bajas encabezadas por los títulos de mayor duration. En ese marco, el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos y se ubicó en torno a las 605 unidades, reflejando la persistente desconfianza del mercado sobre la deuda argentina.

La jornada también estuvo marcada por la atención a la licitación de deuda del Ministerio de Economía, en la que el Gobierno buscó captar financiamiento tanto en pesos como en dólares. El resultado de esa colocación aparece como un factor clave para medir el apetito inversor en un contexto de volatilidad financiera.


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