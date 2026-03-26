Euforia selectiva en el mercado: YPF se dispara tras el fallo y empuja al Merval, pero sube el riesgo país

Las acciones de YPF encabezaron las subas del mercado local tras el fallo favorable a la Argentina en Estados Unidos y treparon hasta 6,6%, impulsando al índice S&P Merval. El panel líder avanzó 2% en pesos, mientras que en su versión en dólares registró una suba más moderada, en una jornada atravesada por el optimismo selectivo de los inversores.

Sin embargo, el entusiasmo del equity no logró trasladarse a la renta fija. Los bonos soberanos volvieron a caer hasta 1% en la plaza local, con bajas encabezadas por los títulos de mayor duration. En ese marco, el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos y se ubicó en torno a las 605 unidades, reflejando la persistente desconfianza del mercado sobre la deuda argentina.La jornada también estuvo marcada por la atención a la licitación de deuda del Ministerio de Economía, en la que el Gobierno buscó captar financiamiento tanto en pesos como en dólares. El resultado de esa colocación aparece como un factor clave para medir el apetito inversor en un contexto de volatilidad financiera.