Nueva York va contra los millonarios ausentes: el impuesto que reabre la pelea por la ciudad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la gobernadora Kathy Hochul, lanzó una propuesta que busca gravar las propiedades de lujo que funcionan como segundas residencias en la ciudad

En una ciudad marcada por la desigualdad, el plan apunta contra una élite global que invierte en propiedades pero no vive en ellas

Happy Tax Day, New York. Were taxing the rich. pic.twitter.com/Wky2LFXC9W  Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 15, 2026

El plan contempla una estructura progresiva: cuanto más alto el valor de la propiedad, mayor será la tasa impositiva

la propuesta busca “corregir una distorsión” del mercado inmobiliario.

los impulsores del plan sostienen que el argumento de la “fuga de inversiones” suele ser exagerado y que el problema de fondo es otro: una ciudad que se vuelve cada vez más inaccesible para sus propios habitantes.

el proyecto de Mamdani y Hochul se inscribe en una tendencia global que busca reequilibrar la relación entre capital financiero y derecho a la vivienda.

el “pied-à-terre tax” funciona como una señal política en un momento de fuerte polarización sobre el rol del Estado