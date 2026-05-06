Las entrevistas de Política Argentina: un espacio para pensar en medio del ruido
Política Argentina consolidó una sección de entrevistas en profundidad con investigadores, periodistas, filósofos, historiadores y especialistas de distintas áreas. La serie ya reúne conversaciones sobre inteligencia artificial, ultraderechas, feminismo, geopolítica, memoria, desigualdad y el gobierno de Javier Milei.
En un ecosistema digital atravesado por el vértigo, las declaraciones fragmentadas y los recortes de pocos segundos, Política Argentina decidió apostar por otra lógica: hacer entrevistas largas, en profundidad y con tiempo para pensar.
La propuesta nació de una idea simple: escuchar a quienes estudian, investigan y trabajan sobre los temas que organizan la discusión pública. Sin conductor en cámara, sin interrupciones innecesarias y sin convertir cada conversación en un espectáculo. El objetivo no es producir ruido sino contexto: ayudar a entender qué pasa, por qué pasa y qué discusiones de fondo aparecen detrás de cada coyuntura.
La sección de entrevistas del portal se fue consolidando como un espacio para conversar con especialistas de distintas disciplinas sobre los temas que atraviesan la Argentina y el mundo: economía, tecnología, geopolítica, historia, democracia, feminismos, desigualdad, ultraderechas, movimientos sociales, inteligencia artificial y transformaciones culturales.
En un momento en que gran parte de la conversación pública se organiza alrededor de consignas rápidas y algoritmos que premian la reacción inmediata, la apuesta de Política Argentina es ir en sentido contrario: construir entrevistas que puedan seguir siendo útiles semanas o meses después de publicadas.
Entender el presente más allá de la coyuntura
Las entrevistas publicadas hasta ahora forman un mapa diverso de discusiones contemporáneas.
La economista e investigadora Cecilia Rikap analizó cómo funciona el negocio global detrás de la inteligencia artificial y cuestionó la idea de que la IA traerá automáticamente desarrollo para los países periféricos.
El politólogo Martín Astarita reconstruyó cómo los golpes de Estado en Argentina fueron históricamente legitimados bajo el discurso de la lucha contra la corrupción. En el mismo sentido, la antropóloga Mariana Tello Weis reflexionó sobre los efectos persistentes de la dictadura y las formas en que el terrorismo de Estado sigue operando sobre la sociedad argentina.
El historiador Hernán Confino discutió la idea de que en Argentina “hubo una guerra” y explicó por qué el concepto de terrorismo de Estado sigue siendo central para comprender la última dictadura.
El analista político Nicolás Tereschuk propuso pensar la crisis política contemporánea no como una radicalización ideológica sino como una pérdida de espacios comunes. La socióloga Sol Prieto abordó el crecimiento de la desigualdad y el deterioro de los ingresos en la Argentina reciente.
La autora del libro "El arca de Milei", Valeria Di Croce, analizó el conflicto como forma de construcción política en el gobierno de Javier Milei.
Geopolítica, feminismos y ultraderechas
La serie también incorporó entrevistas sobre política internacional, feminismos y nuevas derechas. El periodista y analista internacional Martín Schapiro analizó la crisis política de Estados Unidos y el impacto global del regreso de Donald Trump. El especialista en relaciones internacionales Martín Baña analizó cómo la guerra en Ucrania modificó el equilibrio global y reordenó las relaciones entre potencias.
El periodista especializado en Medio Oriente, Ezequiel Kopel, cuestionó las lecturas simplificadas sobre la región y explicó por qué muchas interpretaciones occidentales impiden comprender los conflictos actuales.
La periodista y escritora Agustina Paz Frontera reflexionó sobre el antifeminismo contemporáneo y la construcción del feminismo como enemigo político de las nuevas derechas. Por su parte, la politóloga Daniela Losiggio analizó la relación histórica entre feminismo y Estado y discutió la posibilidad de pensar instituciones menos patriarcales.
El filósofo Luis Ignacio García abordó el fenómeno de las ultraderechas digitales y las transformaciones del espacio público contemporáneo. La investigadora Cecilia Abdo Ferez analizó cómo cambió la idea de libertad después de la pandemia y cómo el mileísmo logró apropiarse de ese lenguaje político.
El historiador Marcos Schiavi, miembro del comité editorial de Revista Porvenir, reflexionó sobre la crisis del Estado, la soberanía y la necesidad de reconstruir horizontes políticos de mediano plazo.
Una sección en construcción
La sección de entrevistas de Política Argentina no busca cerrar debates sino abrirlos. La intención es seguir incorporando voces de distintos campos para pensar problemas que exceden la coyuntura inmediata y requieren algo cada vez más escaso: tiempo, contexto y conversación.
En los próximos meses, el portal buscará ampliar todavía más la diversidad de entrevistados y temas: científicos, economistas, especialistas en energía, ambiente, educación, trabajo, tecnología, urbanismo, relaciones internacionales, comunicación y movimientos sociales.
La premisa sigue siendo la misma desde el comienzo: hacer entrevistas que no queden viejas al día siguiente y que ayuden a construir una conversación pública más profunda en medio de un ecosistema dominado por la velocidad.
¿Qué tipo de entrevistas publica Política Argentina?
La sección reúne entrevistas en profundidad con especialistas, investigadores, periodistas, filósofos, historiadores y referentes de distintas áreas para analizar temas políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
¿Cuál es el objetivo de la sección entrevistas?
El objetivo es ofrecer conversaciones con contexto y profundidad sobre temas de actualidad, evitando el formato de declaraciones rápidas o debates televisivos fragmentados.