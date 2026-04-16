Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

Milei comprometió 350 mil dólares en una llamada directa con Hernández

"estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica"

🚨 EXCLUSIVA NUEVOS AUDIOS | @CanalRedAmLat y @DiarioRedAmLat

México y Colombia: los próximos objetivos de la trama.



Nuevos audios revelan que Juan Orlando Hernández montó una célula de desinformación financiada con dinero público hondureño y 350.000 dólares de Javier Milei para pic.twitter.com/OBp5bTJ0nN  Diario Red América Latina (@DiarioRedAmLat) April 30, 2026

"le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350 mil dólares también"

La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022.



Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que  Javier Milei (@JMilei) November 28, 2025

Los audios demuestran que el objetivo era "golpear media blows" contra los líderes progresistas Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México