09.05.2026 / INTERNACIONAL · PROTESTAS

Protestas contra Bezos en la Gala del Met: un boicot sin precedentes

Activistas y trabajadores de Amazon boicotearon a Jeff Bezos durante la Gala del Met en Nueva York el domingo, con proyecciones gigantes en edificios icónicos y una 'Anti-MET Gala' alternativa. El magnate fue patrocinador principal del evento, decisión que generó protestas contra sus políticas laborales y su apoyo explícito al presidente Trump.

