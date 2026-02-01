Protestas contra Bezos en la Gala del Met: un boicot sin precedentes

La Gala del Met, el evento más exclusivo de moda y arte en Nueva York, fue escenario de protestas masivas cuando trabajadores de Amazon y activistas boicotearon el patrocinio de Jeff Bezos, quien junto a su esposa Lauren Sánchez fue copresidente honorario y principal patrocinador.
Las manifestaciones incluyeron proyecciones gigantes en edificios como el Empire State y el Chrysler, una 'Anti-MET Gala' alternativa con desfile de trabajadores, y casi 300 minibotellas de orina falsa colocadas en el museo como crítica a las políticas de baños negados en los almacenes de la empresa.
Las proyecciones que dominaron Manhattan
El domingo, al menos dos enormes proyecciones fueron lanzadas sobre edificios icónicos de Nueva York. Una mostraba la consigna "Boicot a la Gala del Met", visible desde el penthouse de Bezos en Manhattan. Otra transmitió un video de Mary, una trabajadora de 72 años de un almacén de Amazon, quien se dirigió directamente al magnate: "Vergüenza, Jeff. La gente que debería ser celebrada en la Gala del Met son los trabajadores. Merecemos mucho más de lo que recibimos. Hay poder en los números. Hay más de nosotros que de los tuyos. La gente ordinaria como yo, que te hacen multimillonario, si lo construimos, lo podemos desmantelar".
Carteles también fueron colocados en paradas de autobús y estaciones del Metro cercanas al museo con consignas como "haz fiesta como si fuera 1939", "la gala de Bezos en el Met realizada por la explotación de trabajadores" y "la Gala de Bezos del Met presentada por la empresa que ayuda a ICE".
La Anti-MET Gala: trabajadores como protagonistas
Mientras Bezos y sus invitados asistían al evento dentro del Museo Metropolitano, un grupo de trabajadores organizó su propia gala alternativa en Little West 12th Street. El desfile, compuesto principalmente por empleados de Amazon, Whole Foods y The Washington Post - todas empresas del magnate - fue organizado por Labor is Art, un colectivo de activistas y sindicatos que reúne a trabajadores de la industria textil.
Los participantes vistieron diseños confeccionados por diseñadores inmigrantes en Estados Unidos, en una reivindicación de los derechos migrantes. Alexia Sol, activista trans y trabajadora de Amazon, explicó el sentido de la protesta: "La Met Gala no celebra a las personas, celebra solo el dinero. Los multimillonarios no son las personas más importantes del mundo, es la gente de a pie que, al trabajar para ellos, son quienes les generan esa riqueza".
Samari Jomar Mercado, de 37 años, quien trabajaba como modelo en el desfile con un traje de Cindy Castro, describió su día a día en Amazon como "muy manual, pesado y, al final de la jornada, incluso doloroso". Pero la protesta, dijo, era más legítima porque el mundo debe ver "las personas detrás de la sonrisa", en referencia al logotipo de la compañía.
Las denuncias que inspiraron la protesta
Las políticas laborales de Amazon han sido el centro de múltiples denuncias. Empleados han reportado que se les niega el derecho a descansos para ir al baño bajo amenaza de despido. Shantiera Dubarry, guardia de seguridad que participó en la protesta, planteó: "La atención debería centrarse en las personas que les han ayudado a conseguir toda esta riqueza. Ellos deberían destacar el arduo trabajo de sus empleados en lugar de acapararlo todo para ellos".
El salario promedio de un trabajador de Amazon es de 17 dólares por hora, mientras que en ese mismo tiempo Bezos se embolsa aproximadamente ocho millones de dólares. Otros reclamos incluyeron mejores condiciones salariales, pago justo de horas extras, derechos para mujeres embarazadas y personas con discapacidades, y preocupaciones sobre el aumento del uso de inteligencia artificial en despidos.
Bezos, Trump y el patrocinio millonario
El magnate donó aproximadamente 10 millones de dólares para la Gala del Met. Pero su respaldo no se limita al evento cultural. Bezos asistió a la inauguración presidencial de Donald Trump como uno de tres multimillonarios presentes. Su periódico, The Washington Post, ha reorientado su línea editorial para congraciarse con la administración Trump, mientras despidió a cientos de periodistas. Su estudio de cine, Amazon Studios, financió además un documental para elogiar la vida de la primera dama Melania.
Las empresas de Bezos también tienen vínculos contractuales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha intensificado las críticas de activistas que ven en el magnate un símbolo de la extrema concentración de riqueza y la desigualdad económica estadounidense.
Las ausencias notables
El anuncio de que Bezos sería patrocinador principal de la Gala generó llamados al boicot. El nuevo alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani
, declinó la invitación, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno de la ciudad en ausentarse del evento. Actrices como Zendaya y la modelo Bella Hadid fueron notables por su ausencia.
La Gala del Met suele recaudar fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano. Las entradas cuestan 100 mil dólares, mientras que las mesas reservadas llegan a 350 mil. Sin embargo, el espectáculo más concurrido de la noche se desarrolló en las calles, con manifestaciones de entrada gratuita que opacaron el evento exclusivo dentro del museo.
El mensaje de la orina falsa
Días antes de la gala, el grupo activista Everyone Hates Elon ["Todo el mundo odia a Elon"] colocó casi 300 minibotellas de orina falsa distribuidas por todo el Museo Metropolitano como forma de protesta visual. La acción hacía referencia directa a las denuncias de trabajadores que afirman no tener descansos para ir al baño. No es la primera vez que estas denuncias emergen: en 2024, trabajadores de Amazon en el almacén de Manesar, India, reportaron verse obligados a no tomar descansos hasta alcanzar sus objetivos de producción.
¿Cuál fue la razón principal de las protestas contra Bezos?
Los activistas cuestionaron tanto las políticas laborales de Amazon - salarios bajos, negación de descansos para el baño, falta de protecciones para mujeres embarazadas - como el apoyo político y financiero de Bezos al presidente Trump, considerado contradictorio con el carácter progresista que históricamente tuvo el evento.
¿Qué es la Anti-MET Gala?
Fue un desfile alternativo organizado por trabajadores de Amazon, Whole Foods y The Washington Post el mismo día de la Gala del Met, en el cual empleados vistieron diseños de diseñadores inmigrantes como forma de reivindicar a quienes realmente generan la riqueza de las empresas de Bezos.
¿Cuánto dinero donó Bezos para la Gala del Met?
El magnate donó aproximadamente 10 millones de dólares como patrocinador principal, convirtiéndose en uno de los mayores contribuyentes del evento anual.