09.05.2026 / RUSIA

Rusia celebró el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial con un desfile en Moscú

El presidente ruso Vladimir Putin centró su intervención en el avance del ejército ruso en Ucrania durante el desfile del 81 aniversario del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Por primera vez en casi 20 años, el desfile se realizó sin vehículos militares ni misiles, en un cambio que las autoridades atribuyeron a la amenaza de ataques con drones ucranianos.