Rusia celebró el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial con un desfile en Moscú

Vladimir Putin presidió el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, donde afirmó que las tropas rusas combaten "contra una fuerza agresiva apoyada por todo el bloque de la OTAN" pero que "nuestros héroes siguen avanzando". El mandatario utilizó la conmemoración del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi para vincular la lucha actual en Ucrania con la "Gran Guerra Patria". La celebración marcó el quinto Día de la Victoria desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.
Discurso de continuidad histórica
Putin enfatizó que las tropas actuales "siguen la tradición de los soldados soviéticos" e invocó la memoria de su padre, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial. En su alocución más contundente, afirmó: "Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, el triunfo fue y siempre será nuestro". Este lenguaje conecta explícitamente la Unión Soviética
de 1945 con la actual invasión de Ucrania, un paralelismo que el Kremlin utiliza para fortalecer el apoyo doméstico a la guerra.
Reducción de ceremonial militar sin precedentes
Este año el desfile se celebró sin tanques, lanzamisiles estratégicos ni otro armamento pesado, una ausencia que no ocurría desde hace casi dos décadas. Las autoridades rusas atribuyeron la decisión a la "situación operativa actual" - eufemismo para referirse a la presión militar en el frente de Ucrania - y a las amenazas concretas de ataques con drones. El alcalde de Moscú reportó que la defensa antiaérea repelió ataques ucranianos desde días antes del evento. El cambio fue notable: donde antes desfilaban cientos de vehículos militares, este año solo marcharon soldados, pilotos y acróbatas aéreos.
Asistencia internacional en caída libre
El desfile contó con una asistencia significativamente menor de líderes internacionales respecto al 80.º aniversario del año anterior, cuando participaron 27 mandatarios, incluyendo los presidentes de China y Brasil. Entre los pocos asistentes estuvieron el líder bielorruso Alexander Lukashenko, el presidente de Kazajistán Kassym-Jomart Tokáev, el de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev, y el rey de Malasia
. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue el único representante de la Unión Europea presente.
Alto el fuego y su violación inmediata
El viernes previo al desfile, el presidente Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego de tres días, del 9 al 11 de mayo, que incluiría la suspensión de combates y un intercambio de prisioneros. Sin embargo, Moscú lanzó nuevos ataques con misiles balísticos y drones contra las regiones ucranianas de Sumy y Odessa tras finalizar el desfile, violando el alto el fuego apenas horas después de que entrara en vigor. Los bombardeos causaron al menos tres muertes civiles y generaron incendios en viviendas particulares.
El Día de la Victoria como herramienta política
Desde que Putin llegó al poder, el Día de la Victoria del 9 de mayo se convirtió en una demostración del poderío militar ruso, especialmente tras 2008 cuando comenzó la exhibición regular de armamento pesado. La Unión Soviética perdió alrededor de 27 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, un sacrificio que ha dejado una huella profunda en la identidad nacional. Ese legado es central en la retórica del Kremlin para movilizar apoyo doméstico a la guerra actual.
Repercusiones en Argentina
En Buenos Aires, la comunidad rusa conmemoró el Día de la Victoria con una marcha del Regimiento Inmortal en la Plaza San Martín el 9 de mayo a las 10 a.m., organizada por el Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas Rusos en Argentina. El evento, tradicional en la ciudad, replicó las celebraciones que tuvieron lugar simultáneamente en Rusia y en comunidades rusas de todo el mundo.