ARCA habilitó el certificado de trabajo digital: cómo funciona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el certificado de trabajo digital, una nueva herramienta incluida dentro de la Ley de Modernización Laboral que busca simplificar trámites entre empleadores, trabajadores y organismos públicos.La medida fue oficializada como parte del proceso de digitalización de documentación laboral y apunta a reemplazar certificados físicos por registros electrónicos accesibles a través de plataformas oficiales. Según informó el organismo, el nuevo sistema permitirá agilizar trámites vinculados a relaciones laborales registradas.El certificado de trabajo digital es un documento electrónico que acredita información laboral de una persona registrada. Incluye datos sobre la relación de trabajo, remuneraciones y aportes previsionales declarados por el empleador.La herramienta busca reducir trámites presenciales y facilitar la validación de información tanto para trabajadores como para empresas y organismos estatales.Según explicaron desde ARCA, el sistema forma parte de las medidas previstas en la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional para avanzar en la simplificación administrativa y digitalización de procesos laborales.El certificado podrá emitirse y consultarse de manera online mediante los sistemas oficiales de ARCA. Los empleadores deberán cargar y mantener actualizada la información laboral correspondiente de cada trabajador registrado.A su vez, los trabajadores podrán acceder a sus datos laborales digitales para utilizarlos en distintos trámites administrativos, previsionales o bancarios sin necesidad de presentar documentación en papel.El objetivo oficial es unificar información laboral en plataformas digitales y reducir tiempos de gestión.La Ley de Modernización Laboral incorporó distintas medidas vinculadas a la registración del empleo, digitalización de trámites y simplificación administrativa para empresas.Dentro de ese esquema, ARCA avanzó con la implementación del certificado digital laboral como una de las herramientas centrales para agilizar procesos y disminuir cargas burocráticas.El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar el acceso a información laboral formalizada y facilitar controles administrativos.La herramienta está dirigida a trabajadores registrados y empleadores que operen dentro del sistema formal. La documentación digital tendrá validez para distintos trámites donde actualmente se solicita acreditación laboral.ARCA indicó que el sistema funcionará de manera progresiva y que los usuarios podrán consultar los detalles operativos en los canales oficiales del organismo. Agencia de Recaudación y Control AduaneroEs un documento electrónico que acredita la relación laboral registrada y otros datos vinculados al empleo formal.El certificado se genera a través de los sistemas digitales de ARCA con información declarada por el empleador.Puede utilizarse para trámites administrativos, previsionales, bancarios o de acreditación laboral sin necesidad de presentar papeles físicos.Sí. ARCA confirmó la puesta en marcha del sistema en el marco de la Ley de Modernización Laboral.