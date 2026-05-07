ARCA habilitó el certificado de trabajo digital: cómo funciona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el certificado de trabajo digital, una nueva herramienta incluida dentro de la Ley de Modernización Laboral que busca simplificar trámites entre empleadores, trabajadores y organismos públicos.
La medida fue oficializada como parte del proceso de digitalización de documentación laboral y apunta a reemplazar certificados físicos por registros electrónicos accesibles a través de plataformas oficiales. Según informó el organismo, el nuevo sistema permitirá agilizar trámites vinculados a relaciones laborales registradas.
Qué es el certificado de trabajo digital de ARCA
El certificado de trabajo digital es un documento electrónico que acredita información laboral de una persona registrada. Incluye datos sobre la relación de trabajo, remuneraciones y aportes previsionales declarados por el empleador.
La herramienta busca reducir trámites presenciales y facilitar la validación de información tanto para trabajadores como para empresas y organismos estatales.
Según explicaron desde ARCA, el sistema forma parte de las medidas previstas en la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional para avanzar en la simplificación administrativa y digitalización de procesos laborales.
Cómo funciona el nuevo sistema digital
El certificado podrá emitirse y consultarse de manera online mediante los sistemas oficiales de ARCA. Los empleadores deberán cargar y mantener actualizada la información laboral correspondiente de cada trabajador registrado.
A su vez, los trabajadores podrán acceder a sus datos laborales digitales para utilizarlos en distintos trámites administrativos, previsionales o bancarios sin necesidad de presentar documentación en papel.
El objetivo oficial es unificar información laboral en plataformas digitales y reducir tiempos de gestión.
Qué cambia con la Ley de Modernización Laboral
La Ley de Modernización Laboral incorporó distintas medidas vinculadas a la registración del empleo, digitalización de trámites y simplificación administrativa para empresas.
Dentro de ese esquema, ARCA avanzó con la implementación del certificado digital laboral como una de las herramientas centrales para agilizar procesos y disminuir cargas burocráticas.
El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar el acceso a información laboral formalizada y facilitar controles administrativos.
Quiénes pueden usar el certificado de trabajo digital
La herramienta está dirigida a trabajadores registrados y empleadores que operen dentro del sistema formal. La documentación digital tendrá validez para distintos trámites donde actualmente se solicita acreditación laboral.
ARCA indicó que el sistema funcionará de manera progresiva y que los usuarios podrán consultar los detalles operativos en los canales oficiales del organismo. Agencia de Recaudación y Control Aduanero
¿Qué es el certificado de trabajo digital?
Es un documento electrónico que acredita la relación laboral registrada y otros datos vinculados al empleo formal.
¿Quién emite el certificado?
El certificado se genera a través de los sistemas digitales de ARCA con información declarada por el empleador.
¿Para qué sirve el certificado digital laboral?
Puede utilizarse para trámites administrativos, previsionales, bancarios o de acreditación laboral sin necesidad de presentar papeles físicos.
¿Ya está vigente la medida?
Sí. ARCA confirmó la puesta en marcha del sistema en el marco de la Ley de Modernización Laboral.