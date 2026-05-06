Becas Progresar: denuncian atrasos, recortes y fallas en el sistema

El programa Becas Progresar atraviesa un nuevo foco de conflicto luego de que distintos sectores educativos y funcionarios provinciales denunciaran problemas en el funcionamiento de la plataforma, demoras en los pagos y una fuerte pérdida del poder adquisitivo del beneficio. Las críticas se suman al debate por la reducción de beneficiarios y el ajuste presupuestario aplicado sobre las políticas educativas durante el gobierno de Javier Milei.
Desde Formosa, el subsecretario de Educación provincial, Ricardo Alderete, cuestionó el estado actual del programa y afirmó que la situación «es preocupante» porque Nación no actualiza los montos y además la plataforma presenta fallas constantes para los estudiantes que intentan inscribirse o consultar el estado del beneficio.
Según publicó el portal oficial del gobierno formoseño
, el funcionario sostuvo que muchos alumnos no pueden completar trámites básicos y advirtió que el monto de la beca perdió gran parte de su capacidad de acompañar los gastos educativos en un contexto de inflación acumulada.
Qué pasa con el presupuesto de las Becas Progresar
El debate también quedó expuesto en un informe publicado por Infobae
, donde se analizó la evolución del programa durante la gestión libertaria. Allí se señala que el número de beneficiarios cayó respecto de años anteriores y que el presupuesto real destinado al programa se redujo por efecto de la inflación.
Las Becas Progresar fueron creadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para acompañar económicamente a estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y de formación profesional. Sin embargo, distintas organizaciones educativas vienen advirtiendo que el congelamiento del monto mensual terminó reduciendo el alcance efectivo de la ayuda.
En paralelo, el Gobierno nacional mantiene una política de revisión y auditoría sobre distintos programas sociales y educativos, con el argumento de mejorar los controles y reducir irregularidades en el gasto público.
Quiénes cobran el extra de Progresar
En medio de las críticas, también surgieron consultas por el pago de adicionales vinculados al programa. Algunos beneficiarios recibieron un extra correspondiente a retenciones acumuladas que ANSES libera una vez acreditada la regularidad académica.
Ese pago adicional alcanza a estudiantes que habían presentado correctamente la documentación exigida y cumplían con los requisitos de asistencia y avance educativo establecidos por el programa.
Actualmente, el monto de las Becas Progresar se mantiene por debajo de la inflación acumulada de los últimos meses, una situación que generó reclamos tanto de estudiantes como de gobiernos provinciales y universidades.
Las críticas por las fallas en la plataforma
Uno de los puntos más cuestionados en las últimas semanas fue el funcionamiento del sistema de inscripción y seguimiento online. Usuarios reportaron errores para ingresar, validar datos personales o completar formularios, algo que afecta especialmente a quienes dependen del beneficio para sostener sus estudios.
Las denuncias también apuntan a demoras en la acreditación de pagos y dificultades para conocer el estado de las solicitudes.
En ese contexto, distintas provincias comenzaron a reclamar una actualización de los montos y mejoras técnicas en la plataforma para evitar que estudiantes queden fuera del sistema por problemas administrativos.
¿Cuánto pagan las Becas Progresar actualmente?
El monto varía según la línea del programa, pero distintos sectores denuncian que quedó retrasado frente a la inflación acumulada.
¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar?
El programa está dirigido a estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y de formación profesional que cumplan requisitos de edad, ingresos y regularidad académica.
¿Por qué hay reclamos por la plataforma Progresar?
Usuarios y gobiernos provinciales reportaron fallas para inscribirse, validar datos y consultar pagos, además de demoras administrativas.