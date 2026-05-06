23.05.2026 / EDUCACIÓN BECAS PROGRESAR

Becas Progresar: denuncian atrasos, recortes y fallas en el sistema

Las Becas Progresar volvieron al centro de la discusión por las denuncias de demoras, fallas en la plataforma y pérdida de poder adquisitivo. Mientras el Gobierno mantiene congelado el monto de la ayuda educativa, crecen las críticas por la caída de beneficiarios y las dificultades para acceder al programa.