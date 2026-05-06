Intervención a la UOM: crecen los repudios sindicales y políticos

La intervención judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) abrió un nuevo foco de conflicto entre el sindicalismo y el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, distintos espacios sindicales y políticos salieron a repudiar la medida y denunciaron que se trata de una “intervención política disfrazada de resolución judicial”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a través de un comunicado publicado en redes sociales. La central obrera sostuvo que la decisión representa “un nuevo ataque contra las organizaciones sindicales” y advirtió sobre la judicialización de la vida interna de los gremios.
En la misma línea se pronunció el sindicato de Camioneros, que calificó la intervención como una maniobra contra el movimiento obrero organizado y manifestó su solidaridad con la conducción metalúrgica encabezada por Abel Furlán.
La Cámpora y el sindicalismo denunciaron una avanzada política
La organización La Cámpora también cuestionó la decisión judicial y la vinculó con un intento de disciplinamiento sobre los gremios. “No es justicia, es persecución”, señalaron desde el espacio político en un mensaje difundido en X.
El caso también fue abordado por distintos dirigentes sindicales y políticos en medios nacionales. Sectores del sindicalismo interpretan la intervención como parte de una “operación” contra la conducción actual de la UOM y contra el conjunto de las organizaciones gremiales que mantienen posiciones críticas frente al gobierno nacional.
Por su parte, dirigentes sindicales que definieron la medida como “una intervención política disfrazada de resolución judicial”. Allí también advirtieron sobre el impacto institucional que podría tener el avance judicial sobre la autonomía sindical.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una coalición que nuclea a más de 140 organizaciones sindicales, emitió un comunicado que calificó el fallo como un “grave ataque contra las organizaciones que luchan junto a sus trabajadores”.
Qué pasó con la UOM
La polémica se desató luego de que la Justicia resolviera intervenir la seccional de la UOM en medio de disputas internas y denuncias vinculadas al funcionamiento del sindicato. La medida impactó de inmediato en el escenario sindical porque la UOM es uno de los gremios históricos de la industria argentina y una de las organizaciones con mayor peso dentro de la CGT.
El conflicto también ocurre en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y distintos sectores sindicales por las políticas de ajuste, la caída de la actividad industrial y las discusiones salariales.
En las últimas semanas, la conducción de la UOM había endurecido sus críticas contra el rumbo económico del gobierno de Milei y advertido sobre el impacto de la recesión en la industria metalúrgica.
La intervención fue dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Persino y María Dora González
. Persino falló a favor de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y, pocos días despues, el Ejecutivo avanzó con la extensión de su permanencia en el cargo.
¿Qué es la UOM?
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es uno de los sindicatos industriales más importantes de Argentina. Representa a trabajadores del sector metalúrgico y forma parte de la CGT.
¿Por qué cuestionan la intervención?
Sectores sindicales sostienen que la medida judicial afecta la autonomía gremial y denuncian una utilización política de la Justicia para intervenir en organizaciones sindicales.
¿Quién conduce actualmente la UOM?
El secretario general de la UOM es Abel Furlán, dirigente sindical cercano al sector más crítico del gobierno nacional dentro de la CGT.
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La CGT, Camioneros y La Cámpora rechazaron la intervención judicial a la UOM y denunciaron una avanzada contra el sindicalismo.